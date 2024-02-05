https://ria.ru/20240205/niderlandy-1925395384.html

Посол России не исключил изменения позиции Гааги по поставкам оружия Киеву

Посол России не исключил изменения позиции Гааги по поставкам оружия Киеву - РИА Новости, 05.02.2024

Посол России не исключил изменения позиции Гааги по поставкам оружия Киеву

Москва не исключает подвижек в позиции Нидерландов по поставкам оружия Украине при новом коалиционном правительстве с крайне правой партией Герта Вилдерса,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T06:10

2024-02-05T06:10

2024-02-05T06:10

в мире

россия

нидерланды

украина

герт вилдерс

владимир тарабрин

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ГААГА, 5 фев - РИА Новости. Москва не исключает подвижек в позиции Нидерландов по поставкам оружия Украине при новом коалиционном правительстве с крайне правой партией Герта Вилдерса, заявил в интервью РИА Новости посол России в Гааге и постпред при ОЗХО Владимир Тарабрин. "Пока что непонятно, как результаты переговоров и сформированный по их итогам состав кабинета министров скажутся на курсе королевства в отношении Украины. Но, возможно, какие-то подвижки произойдут", - сказал Тарабрин в ответ на вопрос о том, ожидает ли Россия изменения позиции Нидерландов по поставкам оружия Киеву при новом коалиционном правительстве во главе с крайне правой партией Вилдерса. Досрочные парламентские выборы прошли в Нидерландах 22 ноября 2023 года. Победу одержала крайне правая Партия свободы (PVV) во главе с Гертом Вилдерсом, выступавшим против антироссийских санкций и поставок оружия Украине, она получила 37 депутатских мест из 150. Левый блок "Зеленые левые"/Партия труда (GroenLinks-PvdA) получил 25 мест, ныне правящая Народная партия за свободу и демократию (VVD) - 24 депутатских, "Новый общественный договор" (NSC) - 20. Партии "Демократы 66" (D66) досталось девять мест, а "Фермерско-гражданскому движению" (BBB) - семь. Вилдерс сразу заявил, что не намерен формировать коалиционное правительство с левым блоком, а предпочтительными партнерами для него являются VVD, NSC и BBB. Сейчас он ведет переговоры с лидерами этих трех партий.

https://ria.ru/20240205/oproverzhenie-1925386663.html

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нидерланды

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в мире, россия, нидерланды, украина, герт вилдерс, владимир тарабрин