https://ria.ru/20240205/neft-1925390672.html

США в 2023 году закупили нефть у Венесуэлы на рекордную за пять лет сумму

США в 2023 году закупили нефть у Венесуэлы на рекордную за пять лет сумму - РИА Новости, 05.02.2024

США в 2023 году закупили нефть у Венесуэлы на рекордную за пять лет сумму

Соединенные Штаты Америки на фоне сокращения поставок из России за неполный 2023 год импортировали из Венесуэлы нефти на рекордную сумму с 2018 года - более 2,5 РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T04:17

2024-02-05T04:17

2024-02-05T04:31

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Соединенные Штаты Америки на фоне сокращения поставок из России за неполный 2023 год импортировали из Венесуэлы нефти на рекордную сумму с 2018 года - более 2,5 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости на основании данных американской статслужбы. Ранее в феврале глава Американского института нефти (API), объединяющего 600 компаний нефтегазового сектора страны, Майк Соммерс заявил, что нефтеперерабатывающим предприятиям США приходится закупать нефть из Венесуэлы для насыщения рынка из-за добровольного отказа Вашингтона от поставок энергоносителей из России. Так, по итогам 11 месяцев 2023 года США купили у Венесуэлы нефти на общую сумму более 2,5 миллиарда долларов. Это 0,15% от всего импорта нефти американцами с января по ноябрь 2023 года. Предыдущий максимум по объему поставок из южноамериканской страны был в 2018 году - почти 7,6 миллиарда долларов. При этом с момента предыдущего максимума примерно на четыре года - с августа 2019 года и до начала 2023 года - поставки венесуэльского сырья нельзя было назвать регулярными. США покупали нефть у Венесуэлы лишь по несколько раз в год, а в 2021 году и вовсе от нее отказались. А вот в 2023 году покупки вновь стали происходить ежемесячно. Больше всего за прошлый год нефти было куплено в октябре - почти на 382 миллиона долларов. Предыдущий месячный максимум был зарегистрирован в январе 2019 года - 720 миллионов долларов. В то же время поставки "черного золота" из России, которые раньше были регулярными, прекратились с мая 2022 года. Импорт нефти из РФ США возобновили только в конце 2023 года, купив в октябре сырья на 2,7 миллиона долларов, а ноябре - более чем на 749 тысяч долларов.

https://ria.ru/20231119/venesuela-1910361478.html

https://ria.ru/20240202/neft-1924927714.html

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в мире, экономика, цены на нефть, сша, венесуэла