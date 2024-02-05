https://ria.ru/20240205/nagrada-1925513280.html
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7 - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:11
2024-02-05T16:11
2024-02-05T16:11
россия
владимир путин
s7 airlines
владислав филев
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа главы государства о награждении государственными наградами РФ. "Орденом Дружбы... Филева Владислава Феликсовича - советника генерального директора акционерного общества "Авиакомпания "Сибирь", - говорится в документе. В указе уточняется, что награда присуждена за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
https://ria.ru/20240205/nagrada-1925509052.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, s7 airlines, владислав филев, общество
Россия, Владимир Путин, S7 Airlines, Владислав Филев, Общество
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7 и ее нынешнего совладельца Филева