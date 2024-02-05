https://ria.ru/20240205/nagrada-1925513280.html

Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7

Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7 - РИА Новости, 05.02.2024

Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7

Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:11

2024-02-05T16:11

2024-02-05T16:11

россия

владимир путин

s7 airlines

владислав филев

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа главы государства о награждении государственными наградами РФ. "Орденом Дружбы... Филева Владислава Феликсовича - советника генерального директора акционерного общества "Авиакомпания "Сибирь", - говорится в документе. В указе уточняется, что награда присуждена за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".

https://ria.ru/20240205/nagrada-1925509052.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, владимир путин, s7 airlines, владислав филев, общество