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Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7 - РИА Новости, 05.02.2024
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16:11 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/nagrada-1925513280.html
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7 - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7
Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:11
2024-02-05T16:11
россия
владимир путин
s7 airlines
владислав филев
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа главы государства о награждении государственными наградами РФ. "Орденом Дружбы... Филева Владислава Феликсовича - советника генерального директора акционерного общества "Авиакомпания "Сибирь", - говорится в документе. В указе уточняется, что награда присуждена за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
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россия, владимир путин, s7 airlines, владислав филев, общество
Россия, Владимир Путин, S7 Airlines, Владислав Филев, Общество
Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7

Путин наградил орденом Дружбы сооснователя S7 и ее нынешнего совладельца Филева

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Дружбы сооснователя авиакомпании S7 ("Сибирь") и ее нынешнего совладельца Владислава Филева, следует из указа главы государства о награждении государственными наградами РФ.
"Орденом Дружбы... Филева Владислава Феликсовича - советника генерального директора акционерного общества "Авиакомпания "Сибирь", - говорится в документе.
В указе уточняется, что награда присуждена за "достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора во время взлета в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 15:52
 
РоссияВладимир ПутинS7 AirlinesВладислав ФилевОбщество
 
 
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