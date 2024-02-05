https://ria.ru/20240205/nagrada-1925509052.html
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:52
2024-02-05T15:52
2024-02-05T15:52
россия
владимир путин
"аврора"
дальний восток
общество
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из соответствующего указа президента РФ. "За заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока наградить медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" Сухоребрика Константина Петровича – генерального директора акционерного общества "Авиакомпании "Аврора", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, "аврора", дальний восток, общество
Россия, Владимир Путин, "Аврора", Дальний Восток, Общество
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора" за развитие инфраструктуры ДФО