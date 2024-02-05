https://ria.ru/20240205/nagrada-1925509052.html

Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"

Путин наградил главу авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 05.02.2024

Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"

Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:52

2024-02-05T15:52

2024-02-05T15:52

россия

владимир путин

"аврора"

дальний восток

общество

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из соответствующего указа президента РФ. "За заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока наградить медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" Сухоребрика Константина Петровича – генерального директора акционерного общества "Авиакомпании "Аврора", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html

россия

дальний восток

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Дарья Буймова

россия, владимир путин, "аврора", дальний восток, общество