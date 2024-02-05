Рейтинг@Mail.ru
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:52 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/nagrada-1925509052.html
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"
Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:52
2024-02-05T15:52
россия
владимир путин
"аврора"
дальний восток
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860711059_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_68c745a5176aa68dc22aacbbbf66eacb.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из соответствующего указа президента РФ. "За заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока наградить медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" Сухоребрика Константина Петровича – генерального директора акционерного общества "Авиакомпании "Аврора", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240205/orden-1925500074.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1a/1860711059_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3ca1cf5ffcfa37843ad28a44de119ac2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, владимир путин, "аврора", дальний восток, общество
Россия, Владимир Путин, "Аврора", Дальний Восток, Общество
Путин наградил главу авиакомпании "Аврора"

Путин наградил главу авиакомпании "Аврора" за развитие инфраструктуры ДФО

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкСамолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора" во время взлета в аэропорту Владивостока
Самолет Airbus A319 авиакомпании Аврора во время взлета в аэропорту Владивостока - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
Самолет Airbus A319 авиакомпании "Аврора" во время взлета в аэропорту Владивостока. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил гендиректора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока", следует из соответствующего указа президента РФ.
"За заслуги в развитии транспортной инфраструктуры Дальнего Востока наградить медалью "За развитие Сибири и Дальнего Востока" Сухоребрика Константина Петровича – генерального директора акционерного общества "Авиакомпании "Аврора", - говорится в документе.
Президент РФ Владимир Путин проводит заседание Государственного Совета в Кремле, посвященное укреплению роли педагога и наставника - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Путин посмертно наградил офицера СК, погибшего при обстреле Белгорода
Вчера, 15:17
 
РоссияВладимир Путин"Аврора"Дальний ВостокОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала