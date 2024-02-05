https://ria.ru/20240205/naemnik-1925442460.html

Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России

Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России - РИА Новости, 05.02.2024

Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России

Взятый в плен польский наемник решил вместе с российской армией освобождать Украину от нацизма, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:36

2024-02-05T11:36

2024-02-05T17:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Взятый в плен польский наемник решил вместе с российской армией освобождать Украину от нацизма, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", — написал он. По словам Сальдо, новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против политики действующего правительства страны, которое "отказывается от собственной истории" и "закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей". При этом губернатор опубликовал короткое видео с поляком в военной форме с нашивкой в виде Z. Мужчина рассказал, что после того, как украинские военные бросили его, он принял для себя решение "бороться с нацистами на стороне России". "К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши, нужно делать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны", — сказал поляк.Как сообщал Сальдо 19 декабря, наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области. Украинские сослуживцы бросили раненого поляка умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой.

https://ria.ru/20231122/batalon-1910958893.html

https://ria.ru/20240130/svo-1924186975.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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