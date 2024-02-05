Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России
Сальдо сообщил о переходе взятого в плен польского наемника в ряды ВС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Взятый в плен польский наемник решил вместе с российской армией освобождать Украину от нацизма, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", — написал он.
По словам Сальдо, новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против политики действующего правительства страны, которое "отказывается от собственной истории" и "закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей".
При этом губернатор опубликовал короткое видео с поляком в военной форме с нашивкой в виде Z. Мужчина рассказал, что после того, как украинские военные бросили его, он принял для себя решение "бороться с нацистами на стороне России".
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"К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши, нужно делать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны", — сказал поляк.
Как сообщал Сальдо 19 декабря, наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области. Украинские сослуживцы бросили раненого поляка умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой.