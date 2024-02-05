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Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:36 05.02.2024 (обновлено: 17:09 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/naemnik-1925442460.html
Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России
Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России - РИА Новости, 05.02.2024
Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России
Взятый в плен польский наемник решил вместе с российской армией освобождать Украину от нацизма, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:36
2024-02-05T17:09
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
вооруженные силы украины
россия
вооруженные силы рф
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Взятый в плен польский наемник решил вместе с российской армией освобождать Украину от нацизма, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. "Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", — написал он. По словам Сальдо, новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против политики действующего правительства страны, которое "отказывается от собственной истории" и "закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей". При этом губернатор опубликовал короткое видео с поляком в военной форме с нашивкой в виде Z. Мужчина рассказал, что после того, как украинские военные бросили его, он принял для себя решение "бороться с нацистами на стороне России". &quot;К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши, нужно делать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны&quot;, — сказал поляк.Как сообщал Сальдо 19 декабря, наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области. Украинские сослуживцы бросили раненого поляка умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой.
https://ria.ru/20231122/batalon-1910958893.html
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в мире, украина, польша, вооруженные силы украины, россия, вооруженные силы рф, владимир сальдо, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Вооруженные силы Украины, Россия, Вооруженные силы РФ, Владимир Сальдо, Ситуация в ДНР и ЛНР
Сальдо рассказал о переходе польского наемника на сторону России

Сальдо сообщил о переходе взятого в плен польского наемника в ряды ВС России

© Владимир Сальдо/TelegramКадр видео, опубликованного Владимиром Сальдо
Кадр видео, опубликованного Владимиром Сальдо
© Владимир Сальдо/Telegram
Кадр видео, опубликованного Владимиром Сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 фев — РИА Новости. Взятый в плен польский наемник решил вместе с российской армией освобождать Украину от нацизма, рассказал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Наемники из стран НАТО все чаще осознают, что правда на стороне России. Подлость украинских нацистов боевик из Польши осознал на собственной шкуре, когда был брошен "своими" братками на произвол судьбы в Крынках. Русский плен буквально открыл ему глаза — поляк решил вместе с нами освобождать не только Украину, но и всю Европу от нацизма", — написал он.
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По словам Сальдо, новый российский военнослужащий призвал всех жителей Польши выступить против политики действующего правительства страны, которое "отказывается от собственной истории" и "закрывает глаза на преступления бандеровцев и их последователей".
При этом губернатор опубликовал короткое видео с поляком в военной форме с нашивкой в виде Z. Мужчина рассказал, что после того, как украинские военные бросили его, он принял для себя решение "бороться с нацистами на стороне России".
«

"К сожалению, сегодня польское правительство забыло о том, кто такие бандеровцы и сколько зла они принесли полякам. И сейчас я хотел бы обратиться к своим знакомым из Польши, нужно делать все, чтобы нацисты выехали из нашей страны", — сказал поляк.

Как сообщал Сальдо 19 декабря, наемника взяли в плен на линии фронта в Херсонской области. Украинские сослуживцы бросили раненого поляка умирать. Российские солдаты оказали ему первую медпомощь и доставили в госпиталь. Позже наемник заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ, а свой приезд на Украину считает ошибкой.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаВооруженные силы УкраиныРоссияВооруженные силы РФВладимир СальдоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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