Рейтинг@Mail.ru
Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
13:45 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/moskva-1925477515.html
Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве
Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве - РИА Новости, 05.02.2024
Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:45
2024-02-05T13:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
петр бирюков
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057688_0:176:2977:1851_1920x0_80_0_0_f0cdd76b99c30c14e8b39b001236e018.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности постоянно находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. В столице более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его состояние", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - сказал Бирюков. Он отметил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
https://realty.ria.ru/20240205/moek-1925464194.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057688_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_df40c2780e8f3590e377a93c69f27af1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы

Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКонфорка газовой плиты
Конфорка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Конфорка газовой плиты
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности постоянно находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. В столице более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его состояние", - сказал Бирюков.
Посадка саженца - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
МОЭК в 2023 году высадила в Москве более 6 тысяч деревьев и кустарников
Вчера, 12:49
Заммэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - сказал Бирюков.
Он отметил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала