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Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве
Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве - РИА Новости, 05.02.2024
Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве
Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:45
2024-02-05T13:45
2024-02-05T13:45
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности постоянно находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. В столице более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его состояние", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - сказал Бирюков. Он отметил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Вопросы газовой безопасности постоянно находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. В столице более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его состояние", - сказал Бирюков
.
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Заммэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки.
"Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - сказал Бирюков.
Он отметил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.