https://ria.ru/20240205/moskva-1925477515.html

Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве

Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве - РИА Новости, 05.02.2024

Бирюков: специалисты проверили почти 110 тысяч газовых плит в Москве

Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:45

2024-02-05T13:45

2024-02-05T13:45

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

петр бирюков

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156005/76/1560057688_0:176:2977:1851_1920x0_80_0_0_f0cdd76b99c30c14e8b39b001236e018.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проверили в этом году почти 110 тысяч газовых плит, установленных в квартирах, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. "Вопросы газовой безопасности постоянно находятся на особом контроле, ежегодно проводим плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда. В столице более 1,8 миллиона семей пользуются газовыми плитами, для того, чтобы это оборудование работало безопасно, очень важно своевременно проверять его состояние", - сказал Бирюков. Заммэра подчеркнул, что выявленные в ходе проверок нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдаются памятки. "Срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого изнашиваются газовые краны, деформируются рассекатели горелок, нарушается теплоизоляция духового шкафа. Поддерживать безопасную работу таких приборов невозможно, необходима замена. Газовая плита должна быть обязательно оборудована системой "газ-контроль", которая приостанавливает подачу газа, если пламя в горелке погасло", - сказал Бирюков. Он отметил, что ответственность за содержание в надлежащем состоянии и замену газового оборудования возлагается на собственника или нанимателя жилого помещения. Глава комплекса городского хозяйства добавил, что информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах.

https://realty.ria.ru/20240205/moek-1925464194.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы