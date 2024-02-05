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Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024
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21:40 05.02.2024 (обновлено: 22:11 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T21:40
2024-02-05T22:11
украина
ил-76
татьяна москалькова
обрушение дома в белгородской области
в мире
россия
белгородская область
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу информацию о сбитом самолете Ил-76, в котором находились военнопленные, где заявила, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.Москалькова назвала уничтожение самолета "беспрецедентным по своей жестокости и циничности". Она сообщила, что по этому поводу с рядом вопросов к ней обратился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.В опубликованном письме говорится, что на борту сбитого самолета действительно находились 65 украинских военнослужащих, список которых за сутки до полета был согласован с Координационным штабом Украины, утвержден его руководством для обмена."Таким образом, все заявления о том, что ответственность за гибель задержанных украинских военнослужащих несет РФ, являются абсурдными, безосновательными и безнравственными. Напротив, учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц, в нем находящихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях", - заявила Москалькова в письме в адрес Лубинца.
https://ria.ru/20240205/il-76-1925553145.html
https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html
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украина, ил-76, татьяна москалькова, обрушение дома в белгородской области, в мире, россия, белгородская область, верховная рада украины, вооруженные силы украины, крушение ил-76 в белгородской области
Украина, Ил-76, Татьяна Москалькова, Обрушение дома в Белгородской области, В мире, Россия, Белгородская область, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76

Москалькова: вина за случившееся с Ил-76 полностью лежит на украинских властях

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу информацию о сбитом самолете Ил-76, в котором находились военнопленные, где заявила, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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Москалькова назвала уничтожение самолета "беспрецедентным по своей жестокости и циничности". Она сообщила, что по этому поводу с рядом вопросов к ней обратился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В опубликованном письме говорится, что на борту сбитого самолета действительно находились 65 украинских военнослужащих, список которых за сутки до полета был согласован с Координационным штабом Украины, утвержден его руководством для обмена.
«
"Таким образом, все заявления о том, что ответственность за гибель задержанных украинских военнослужащих несет РФ, являются абсурдными, безосновательными и безнравственными. Напротив, учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц, в нем находящихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях", - заявила Москалькова в письме в адрес Лубинца.
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УкраинаИл-76Татьяна МоскальковаОбрушение дома в Белгородской областиВ миреРоссияБелгородская областьВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныКрушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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