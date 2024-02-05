https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html

Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76

Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024

Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:40

2024-02-05T21:40

2024-02-05T22:11

украина

ил-76

татьяна москалькова

обрушение дома в белгородской области

в мире

россия

белгородская область

верховная рада украины

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу информацию о сбитом самолете Ил-76, в котором находились военнопленные, где заявила, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.Москалькова назвала уничтожение самолета "беспрецедентным по своей жестокости и циничности". Она сообщила, что по этому поводу с рядом вопросов к ней обратился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.В опубликованном письме говорится, что на борту сбитого самолета действительно находились 65 украинских военнослужащих, список которых за сутки до полета был согласован с Координационным штабом Украины, утвержден его руководством для обмена."Таким образом, все заявления о том, что ответственность за гибель задержанных украинских военнослужащих несет РФ, являются абсурдными, безосновательными и безнравственными. Напротив, учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц, в нем находящихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях", - заявила Москалькова в письме в адрес Лубинца.

https://ria.ru/20240205/il-76-1925553145.html

https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html

украина

россия

белгородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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