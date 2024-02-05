Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76
Москалькова: вина за случившееся с Ил-76 полностью лежит на украинских властях
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила своем Telegram-канале, что направила омбудсмену Верховной Рады Украины Дмитрию Лубинцу информацию о сбитом самолете Ил-76, в котором находились военнопленные, где заявила, что вина за случившееся лежит полностью на украинских властях.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Москалькова назвала уничтожение самолета "беспрецедентным по своей жестокости и циничности". Она сообщила, что по этому поводу с рядом вопросов к ней обратился украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец.
В опубликованном письме говорится, что на борту сбитого самолета действительно находились 65 украинских военнослужащих, список которых за сутки до полета был согласован с Координационным штабом Украины, утвержден его руководством для обмена.
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"Таким образом, все заявления о том, что ответственность за гибель задержанных украинских военнослужащих несет РФ, являются абсурдными, безосновательными и безнравственными. Напротив, учитывая полную информированность относительно упомянутого самолета, лиц, в нем находящихся, маршрута передвижения и других обстоятельств, вина за случившееся целиком и полностью лежит на украинских властях", - заявила Москалькова в письме в адрес Лубинца.