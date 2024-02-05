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Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов - РИА Новости, 05.02.2024
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11:45 05.02.2024 (обновлено: 11:52 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/morozy-1925445900.html
Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов
Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов - РИА Новости, 05.02.2024
Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов
Температура воздуха в Москве опустится ниже минус 20 градусов ночью 8 и 9 февраля, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:45
2024-02-05T11:52
общество
москва
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве опустится ниже минус 20 градусов ночью 8 и 9 февраля, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России. По данным сайта, в ночь с 8 на 9 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 20 градусов. Днем в пятницу, 9 февраля, ожидается от минус 14 до минус 9 градусов. В ночь на субботу столбик термометра опустится до минус 21 градуса. Ранее метеоролог Роман Вильфанд призвал не спешить радоваться сообщениям о теплом феврале: средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями.
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общество, москва, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Москва, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Синоптики предупредили о возвращении в Москву двадцатиградусных морозов

Гидрометцентр: двадцатиградусные морозы вернутся в Москву 8 февраля

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСильные морозы в Москве
Сильные морозы в Москве - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Температура воздуха в Москве опустится ниже минус 20 градусов ночью 8 и 9 февраля, следует из прогноза на сайте Гидрометцентра России.
По данным сайта, в ночь с 8 на 9 февраля температура воздуха в Москве опустится до минус 20 градусов. Днем в пятницу, 9 февраля, ожидается от минус 14 до минус 9 градусов. В ночь на субботу столбик термометра опустится до минус 21 градуса.
Ранее метеоролог Роман Вильфанд призвал не спешить радоваться сообщениям о теплом феврале: средняя температура в феврале будет выше нормы, но погода может быть крайне неоднородной с резкими потеплениями и похолоданиями.
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ОбществоМоскваРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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