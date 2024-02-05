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Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.02.2024
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14:37 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/mladenets-1925489013.html
Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб, предъявили обвинение
Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб, предъявили обвинение - РИА Новости, 05.02.2024
Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб, предъявили обвинение
Матери, родившей ребенка в бане и выкинувшей его в сугроб в поселке Свободный Свердловской области, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:37
2024-02-05T14:37
происшествия
россия
урал
валерий горелых
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Матери, родившей ребенка в бане и выкинувшей его в сугроб в поселке Свободный Свердловской области, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает региональное управление СК РФ. По данным следствия, 20 декабря 2023 года на дачном участке в поселке Свободный женщина пыталась убить своего новорожденного сына сразу после родов, закопав его лопатой в сугробе. Мальчика вовремя обнаружили, его доставили в больницу, где оказали медпомощь. Обвиняемая осознавала, что на морозе и в отсутствие доступа кислорода младенец неминуемо погибнет, отмечают в управлении. "Жительнице поселка Свободный, 1996 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", – говорится в сообщении. Как ранее рассказывал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, хозяин бани – свекор – рано утром приехал на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и обнаружил сидевшую с младенцем на руках свою невестку. Мужчина срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. Когда они прибежали к бане, то нашли мать уже без новорожденного: тот находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом. Горелых отмечал, что близкие не знали о ее беременности, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина вместе с супругом воспитывает двоих детей: 4-летнего сына и 2-летнюю дочь.
https://ria.ru/20240205/tatarstan-1925470753.html
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происшествия, россия, урал, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Урал, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб, предъявили обвинение

Жительнице Урала, выкинувшей младенца в сугроб после родов, предъявили обвинение

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Матери, родившей ребенка в бане и выкинувшей его в сугроб в поселке Свободный Свердловской области, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщает региональное управление СК РФ.
По данным следствия, 20 декабря 2023 года на дачном участке в поселке Свободный женщина пыталась убить своего новорожденного сына сразу после родов, закопав его лопатой в сугробе. Мальчика вовремя обнаружили, его доставили в больницу, где оказали медпомощь. Обвиняемая осознавала, что на морозе и в отсутствие доступа кислорода младенец неминуемо погибнет, отмечают в управлении.
«
"Жительнице поселка Свободный, 1996 года рождения, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, статьей 106 УК РФ (покушение на убийство матерью новорожденного ребенка)", – говорится в сообщении.
Как ранее рассказывал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, хозяин бани – свекор – рано утром приехал на свой участок, чтобы покормить уток, кур и поросят, и обнаружил сидевшую с младенцем на руках свою невестку. Мужчина срочно дал ей простыню, чтобы укрыть ребенка, а сам спешно отправился за помощью к участковому и вызвать скорую. Когда они прибежали к бане, то нашли мать уже без новорожденного: тот находился в сугробе, примерно в 10 метрах от бани, присыпанный снегом.
Горелых отмечал, что близкие не знали о ее беременности, семья на учете в органах системы профилактики не состояла. Женщина вместе с супругом воспитывает двоих детей: 4-летнего сына и 2-летнюю дочь.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Вчера, 13:15
 
ПроисшествияРоссияУралВалерий ГорелыхСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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