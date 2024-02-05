https://ria.ru/20240205/mks-1925472426.html

Космонавты расписали дефекты МКС на 40 страниц

Космонавты расписали дефекты МКС на 40 страниц - РИА Новости, 05.02.2024

Космонавты расписали дефекты МКС на 40 страниц

Космонавты "Роскосмоса" направили разработчикам Российской орбитальной станции (РОС) около 40 страниц с пожеланиями устранить в будущем проекте недочеты,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:24

2024-02-05T13:24

2024-02-05T13:24

наука

космос - риа наука

россия

юрий борисов (роскосмос)

олег кононенко

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/06/1856207158_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_b1ca0ce6e1b76d590f2b1ddff4ccf29d.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Космонавты "Роскосмоса" направили разработчикам Российской орбитальной станции (РОС) около 40 страниц с пожеланиями устранить в будущем проекте недочеты, замеченные на МКС, сообщил глава госкорпорации Юрий Борисов в эфире "России-24". "Я один раз тоже вместе с ним (космонавтом Олегом Кононенко - ред.) осуществил полет на МКС - правда, виртуальный. Сорок минут он мне проводил экскурсию по всему российскому сегменту и обращал внимание на те нюансы, которые целесообразно в будущем проекте исправить. Примерно 40 страниц замечаний, пожеланий было направлено космонавтами по итогам их полета", - сказал Борисов. По его словам, разработчики и конструкторы Российской орбитальной станции сейчас внимательно изучают эти рекомендации. Первый модуль РОС планируется запустить в 2027 году, а через пять лет – завершить строительство станции на орбите. Основной особенностью новой станции будет орбита, её наклонение составит 96,8 градуса. РОС за счёт этого будет видеть всю территорию России, что невозможно с МКС, летающей на орбите с наклонением 51,6 градуса.

https://ria.ru/20240204/mks-1925288192.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, россия, юрий борисов (роскосмос), олег кононенко, роскосмос