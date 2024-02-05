https://ria.ru/20240205/miroshnik-1925442771.html

Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 05.02.2024

Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом, заявил посол МИД РФ по... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:37

2024-02-05T11:37

2024-02-05T11:37

россия

киев

москва

родион мирошник

владимир путин

вооруженные силы украины

ил-76

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584759_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00395b716b0e8be2c60a79a075ec4e95.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. "Сбивая Ил (самолет Ил-76 - ред.), думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов "двухсотыми", то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах", - отметил Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что за преступлением с Ил-76 "Украина будет нести ответственность". По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240124/krushenii-1923295266.html

https://ria.ru/20240202/il76-1925022372.html

россия

киев

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, киев, москва, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, в мире