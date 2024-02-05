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Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 05.02.2024
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11:37 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/miroshnik-1925442771.html
Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными
Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными - РИА Новости, 05.02.2024
Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными
Удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом, заявил посол МИД РФ по... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:37
2024-02-05T11:37
россия
киев
москва
родион мирошник
владимир путин
вооруженные силы украины
ил-76
зрк с-300
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. "Сбивая Ил (самолет Ил-76 - ред.), думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов "двухсотыми", то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах", - отметил Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он добавил, что за преступлением с Ил-76 "Украина будет нести ответственность". По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240124/krushenii-1923295266.html
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россия, киев, москва, родион мирошник, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области, в мире
Россия, Киев, Москва, Родион Мирошник, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области, В мире
Мирошник рассказал, зачем был сбит самолет Ил-76 с украинскими пленными

Мирошник: удар по Ил-76 был направлен на разрыв связей между Россией и Украиной

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкОбломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар по российскому самолету Ил-76 с украинскими пленными был направлен на то, чтобы оборвать любые контакты между Москвой и Киевом, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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"Сбивая Ил (самолет Ил-76 - ред.), думаю, там ставилась задача, которая направлена на обрыв любых связей между Москвой и Киевом, которая хотя бы работала в формате обменов военнопленными, военными людьми, обменов "двухсотыми", то есть погибшими, которые там есть, либо же обсуждение каких-то гуманитарных моментов, которое время от времени возникает в военных форматах", - отметил Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
Он добавил, что за преступлением с Ил-76 "Украина будет нести ответственность".
По словам президента РФ Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
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РоссияКиевМоскваРодион МирошникВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской областиВ мире
 
 
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