https://ria.ru/20240205/miroshnik-1925440551.html

Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ

Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024

Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ

С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:28

2024-02-05T11:28

2024-02-05T11:29

в мире

белгород

родион мирошник

россия

донецк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787235504_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4107a6c21e4608f5a8dfdf71ec9353a8.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас можно говорить о серии кровопролитных актов. Только с начала года без Белгорода погибли 108 мирных жителей, из них двое детей. Порядка 400 человек всего пострадали, а если брать с Белгородом и ударом по Донецку, которые произошли накануне новогодних праздников, то это уже где-то порядка 150 человек и более 500 получили серьезнейшие ранения", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что количество прилетов по гражданским сооружениям растет. "За минувшие сутки только по ДНР было выпущено более 330 боеприпасов... Более 8 тысяч боеприпасов украинская сторона выпустила по гражданским сооружениям", - добавил дипломат.

https://ria.ru/20231212/kontrnastuplenie-1915268535.html

https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html

белгород

россия

донецк

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, белгород, родион мирошник, россия, донецк