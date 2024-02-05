Рейтинг@Mail.ru
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:28 05.02.2024 (обновлено: 11:29 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/miroshnik-1925440551.html
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ
С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:28
2024-02-05T11:29
в мире
белгород
родион мирошник
россия
донецк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787235504_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_4107a6c21e4608f5a8dfdf71ec9353a8.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас можно говорить о серии кровопролитных актов. Только с начала года без Белгорода погибли 108 мирных жителей, из них двое детей. Порядка 400 человек всего пострадали, а если брать с Белгородом и ударом по Донецку, которые произошли накануне новогодних праздников, то это уже где-то порядка 150 человек и более 500 получили серьезнейшие ранения", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что количество прилетов по гражданским сооружениям растет. "За минувшие сутки только по ДНР было выпущено более 330 боеприпасов... Более 8 тысяч боеприпасов украинская сторона выпустила по гражданским сооружениям", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231212/kontrnastuplenie-1915268535.html
https://ria.ru/20240130/gorlovka-1924382567.html
белгород
россия
донецк
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/06/1787235504_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_413fa54971fd5ff89ed4c7fa803c3120.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, белгород, родион мирошник, россия, донецк
В мире, Белгород, Родион Мирошник, Россия, Донецк
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ

Мирошник: удары ВСУ привели к гибели 108 мирных жителей в 2024 году

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкРодион Мирошник
Родион Мирошник - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Родион Мирошник. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Сейчас можно говорить о серии кровопролитных актов. Только с начала года без Белгорода погибли 108 мирных жителей, из них двое детей. Порядка 400 человек всего пострадали, а если брать с Белгородом и ударом по Донецку, которые произошли накануне новогодних праздников, то это уже где-то порядка 150 человек и более 500 получили серьезнейшие ранения", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24".
Родион Мирошник во время пресс-конференции в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
ВСУ бьют по мирным жителям из-за провала контрнаступления, заявил Мирошник
12 декабря 2023, 12:16
Он отметил, что количество прилетов по гражданским сооружениям растет.
"За минувшие сутки только по ДНР было выпущено более 330 боеприпасов... Более 8 тысяч боеприпасов украинская сторона выпустила по гражданским сооружениям", - добавил дипломат.
Осколок - РИА Новости, 1920, 30.01.2024
При обстреле Горловки со стороны ВСУ ранен мирный житель
30 января, 15:21
 
В миреБелгородРодион МирошникРоссияДонецк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала