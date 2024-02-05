https://ria.ru/20240205/miroshnik-1925440551.html
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ - РИА Новости, 05.02.2024
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ
С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:28
2024-02-05T11:28
2024-02-05T11:29
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. С начала года из-за ударов украинских войск погибли 108 мирных жителей, в том числе два ребенка, заявил посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Сейчас можно говорить о серии кровопролитных актов. Только с начала года без Белгорода погибли 108 мирных жителей, из них двое детей. Порядка 400 человек всего пострадали, а если брать с Белгородом и ударом по Донецку, которые произошли накануне новогодних праздников, то это уже где-то порядка 150 человек и более 500 получили серьезнейшие ранения", - сказал Мирошник в эфире телеканала "Россия 24". Он отметил, что количество прилетов по гражданским сооружениям растет. "За минувшие сутки только по ДНР было выпущено более 330 боеприпасов... Более 8 тысяч боеприпасов украинская сторона выпустила по гражданским сооружениям", - добавил дипломат.
https://ria.ru/20231212/kontrnastuplenie-1915268535.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белгород, родион мирошник, россия, донецк
В мире, Белгород, Родион Мирошник, Россия, Донецк
Мирошник рассказал о гибели мирных жителей в 2024 году от ударов ВСУ
Мирошник: удары ВСУ привели к гибели 108 мирных жителей в 2024 году