https://ria.ru/20240205/mi-8-1925514889.html

Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера

Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера - РИА Новости, 05.02.2024

Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера

Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, потерпевшего крушение накануне, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:24

2024-02-05T16:24

2024-02-05T16:40

происшествия

онежское озеро

республика карелия

артур парфенчиков

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, потерпевшего крушение накануне, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков."В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метров он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета", — написал он в Telegram-канале.Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240205/mi-8-1925416134.html

онежское озеро

республика карелия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, онежское озеро, республика карелия, артур парфенчиков