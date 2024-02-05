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Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера - РИА Новости, 05.02.2024
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16:24 05.02.2024 (обновлено: 16:40 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925514889.html
Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера
Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера - РИА Новости, 05.02.2024
Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера
Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, потерпевшего крушение накануне, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:24
2024-02-05T16:40
происшествия
онежское озеро
республика карелия
артур парфенчиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, потерпевшего крушение накануне, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.&quot;В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метров он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета&quot;, — написал он в Telegram-канале.Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида. СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925416134.html
онежское озеро
республика карелия
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происшествия, онежское озеро, республика карелия, артур парфенчиков
Происшествия, Онежское озеро, Республика Карелия, Артур Парфенчиков
Обломки упавшего в Карелии Ми-8 нашли на дне Онежского озера

Спасатели обнаружили фрагменты рухнувшего вертолета Ми-8 на дне Онежского озера

© Фото : Парфенчиков|Карелия/TelegramМесто крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Место крушения вертолета Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Парфенчиков|Карелия/Telegram
Место крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев — РИА Новости. Спасатели нашли на дне Онежского озера фрагменты вертолета Ми-8, потерпевшего крушение накануне, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков.
«

"В районе 15:00 на месте крушения начал работать подводный робот. На глубине 42 метров он обнаружил сильно поврежденный корпус вертолета", — написал он в Telegram-канале.

Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.
Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, причиной катастрофы могло стать нарушение правил безопасности полетов. По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии
Вчера, 10:02
 
ПроисшествияОнежское озероРеспублика КарелияАртур Парфенчиков
 
 
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