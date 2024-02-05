Рейтинг@Mail.ru
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:02 05.02.2024 (обновлено: 10:21 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/mi-8-1925416134.html
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 05.02.2024
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии
Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:02
2024-02-05T10:21
происшествия
ми-8 амтш
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925413363_0:342:814:799_1920x0_80_0_0_1ff97ba27779b4091a6b6a17df1697f4.jpg
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 фев — РИА Новости. Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов", — сказал собеседник агентства.Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров, водолазы сейчас готовятся к погружению.По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925413363_0:266:814:876_1920x0_80_0_0_acf0b8f3c84c8843347adf71bec87c2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, ми-8 амтш
Происшествия, Ми-8 АМТШ
Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии

Причиной крушения Ми-8 в Карелии могло стать нарушение правил безопасности

© Фото : Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населенияНа месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере
На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения
На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере
Читать ria.ru в
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 фев — РИА Новости. Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
«
"Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов", — сказал собеседник агентства.
Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.
Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров, водолазы сейчас готовятся к погружению.
По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Вертолет Ми-8 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
СК возбудил дело после крушения вертолета Ми-8 в Карелии
Вчера, 07:29
 
ПроисшествияМи-8 АМТШ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала