Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии
Причиной крушения Ми-8 в Карелии могло стать нарушение правил безопасности
© Фото : Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населенияНа месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере
На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере
ПЕТРОЗАВОДСК, 5 фев — РИА Новости. Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
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"Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов", — сказал собеседник агентства.
Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.
Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров, водолазы сейчас готовятся к погружению.
По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.
СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.