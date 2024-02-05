https://ria.ru/20240205/mi-8-1925416134.html

Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии

Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии - РИА Новости, 05.02.2024

Экстренные службы назвали возможную причину крушения Ми-8 в Карелии

Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:02

2024-02-05T10:02

2024-02-05T10:21

происшествия

ми-8 амтш

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ПЕТРОЗАВОДСК, 5 фев — РИА Новости. Нарушение правил безопасности полетов могло стать причиной катастрофы вертолета Ми-8 в Карелии, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб."Пока наиболее приоритетная версия крушения Ми-8 — нарушение правил безопасности полетов", — сказал собеседник агентства.Вечером в воскресенье, 4 февраля, вертолет Ми-8 МЧС России с тремя членами экипажа перестал выходить на связь в Карелии. Машиной управлял опытный экипаж с тысячами часов налета.Позже выяснилось, что Ми-8 упал в Онежское озеро, полынью обнаружили в 11 километрах от берега. Находившихся на борту сотрудников ведомства пока не нашли. Глубина озера в месте падения — около 50 метров, водолазы сейчас готовятся к погружению.По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, на борту находились Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида.СК возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240205/vertolet-1925398774.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, ми-8 амтш