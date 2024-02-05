https://ria.ru/20240205/mi-8-1925414675.html

Члены экипажа разбившегося Ми-8 являются сотрудниками МЧС Вытегры

Члены экипажа разбившегося Ми-8 являются сотрудниками МЧС Вытегры - РИА Новости, 05.02.2024

Члены экипажа разбившегося Ми-8 являются сотрудниками МЧС Вытегры

Члены экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии, являются сотрудниками МЧС в Вытегре, они пока не обнаружены, сообщил глава Карелии Артур... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T09:48

2024-02-05T09:48

2024-02-05T10:00

происшествия

онежское озеро

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Члены экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии, являются сотрудниками МЧС в Вытегре, они пока не обнаружены, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте"."К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера в 10 км от с. Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров. Сейчас специалисты готовятся к погружению", - написал он.Парфенчиков сообщил, что на поиски вертолета была незамедлительно направлена группировка карельских спасателей. На месте происшествия работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы.По его словам, 4 февраля из аэропорта "Пески" вылетел вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Вертолет совершал тренировочный полет по маршруту аэропорт Пески – аэропорт Вытегра (Вологодская область).Парфенчиков также отметил, что поручил правительству Карелии оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ.В воскресенье вечером МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 ведомства перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже было обнаружено место крушения - в Онежском озере. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

https://ria.ru/20240131/f-16-1924484816.html

онежское озеро

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, онежское озеро, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш