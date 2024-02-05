Члены экипажа разбившегося Ми-8 являются сотрудниками МЧС Вытегры
Члены экипажа упавшего Ми-8 являются сотрудниками МЧС Вытегры, их ищут
© Фото : Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населенияНа месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере
На месте крушения вертолета Ми-8 МЧС России на Онежском озере
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 фев – РИА Новости. Члены экипажа вертолета Ми-8, потерпевшего крушение в Карелии, являются сотрудниками МЧС в Вытегре, они пока не обнаружены, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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"К этой минуте удалось найти место крушения вертолета. В акватории Онежского озера в 10 км от с. Деревянное Прионежского района обнаружена майна с открытой водой и части вертолета с символикой МЧС. Члены экипажа, сотрудники МЧС Вытегры Владимир Евсеев, Сергей Носов и Владимир Билида не обнаружены. Глубина в месте падения составляет около 50 метров. Сейчас специалисты готовятся к погружению", - написал он.
Парфенчиков сообщил, что на поиски вертолета была незамедлительно направлена группировка карельских спасателей. На месте происшествия работают более 140 специалистов, 33 единицы техники и водолазы.
По его словам, 4 февраля из аэропорта "Пески" вылетел вертолет Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России. Вертолет совершал тренировочный полет по маршруту аэропорт Пески – аэропорт Вытегра (Вологодская область).
Парфенчиков также отметил, что поручил правительству Карелии оказать всю необходимую помощь в проведении поисковых работ.
В воскресенье вечером МЧС РФ сообщило, что вертолет Ми-8 ведомства перестал выходить на связь в Карелии, на борту находились три члена экипажа. В ведомстве уточнили, что вертолетом управлял опытный экипаж с тысячами часов налета. Позже было обнаружено место крушения - в Онежском озере. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.