Рейтинг@Mail.ru
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:01 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил - РИА Новости, 05.02.2024
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:01
2024-02-05T11:01
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855304864_0:0:3103:1746_1920x0_80_0_0_03bdd2c5a0703a79e7d42203e2f74809.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на пути. Позднее движение поездов вернулось в график. "На первый путь Киевской кольцевой упал мужчина", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину извлекли на платформу живым. Обстоятельства происшествия выясняются.
https://ria.ru/20240201/gibel-1924881789.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855304864_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_ab38f8e7aee9763c8827a8f0a68010d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва
Происшествия, Москва
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил

Мужчину, упавшего на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, достали живым

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМосковское метро
Московское метро - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Московское метро. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на пути. Позднее движение поездов вернулось в график.
"На первый путь Киевской кольцевой упал мужчина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину извлекли на платформу живым. Обстоятельства происшествия выясняются.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.02.2024
На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы
1 февраля, 18:12
 
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала