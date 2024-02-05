https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html

Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил

Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил - РИА Новости, 05.02.2024

Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил

Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:01

2024-02-05T11:01

2024-02-05T11:01

происшествия

москва

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на пути. Позднее движение поездов вернулось в график. "На первый путь Киевской кольцевой упал мужчина", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину извлекли на платформу живым. Обстоятельства происшествия выясняются.

https://ria.ru/20240201/gibel-1924881789.html

москва

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2024

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, москва