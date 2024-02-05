https://ria.ru/20240205/metro-1925433191.html
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил - РИА Новости, 05.02.2024
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:01
2024-02-05T11:01
2024-02-05T11:01
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на пути. Позднее движение поездов вернулось в график. "На первый путь Киевской кольцевой упал мужчина", - сказал собеседник агентства. По его словам, мужчину извлекли на платформу живым. Обстоятельства происшествия выясняются.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
Мужчина, упавший на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, выжил
Мужчину, упавшего на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, достали живым
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Мужчина остался жив после падения на рельсы на Кольцевой линии метро Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее столичный дептранс сообщал, что интервалы движения поездов увеличены на Кольцевой линии метро из-за человека на пути. Позднее движение поездов вернулось в график.
"На первый путь Киевской кольцевой упал мужчина", - сказал собеседник агентства.
По его словам, мужчину извлекли на платформу живым. Обстоятельства происшествия выясняются.
На серой ветке московского метро погиб человек, упавший на рельсы