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Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.02.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/medal-1925510096.html
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил директора государственного автономного учреждения культуры Москвы "Парк "Зарядье" Ивана Демидова медалью ордена "За... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:55
2024-02-05T15:55
культура
россия
москва
владимир путин
зарядье
иван демидов
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора государственного автономного учреждения культуры Москвы "Парк "Зарядье" Ивана Демидова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из указа президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Демидова Ивана", - говорится в указе. Также почетное звание "Заслуженный архитектор Российской Федерации" было присвоено главному архитектору государственного автономного учреждения культуры Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" Лидии Леонтьевой.
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россия, москва, владимир путин, зарядье, иван демидов
Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Зарядье, Иван Демидов
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил директора "Зарядья" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора государственного автономного учреждения культуры Москвы "Парк "Зарядье" Ивана Демидова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из указа президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ.
«
"За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Демидова Ивана", - говорится в указе.
Также почетное звание "Заслуженный архитектор Российской Федерации" было присвоено главному архитектору государственного автономного учреждения культуры Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" Лидии Леонтьевой.
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КультураРоссияМоскваВладимир ПутинЗарядьеИван Демидов
 
 
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