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Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 05.02.2024
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин наградил директора государственного автономного учреждения культуры Москвы "Парк "Зарядье" Ивана Демидова медалью ордена "За... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:55
2024-02-05T15:55
2024-02-05T15:55
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владимир путин
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил директора государственного автономного учреждения культуры Москвы "Парк "Зарядье" Ивана Демидова медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, следует из указа президента Российской Федерации о награждении государственными наградами РФ. "За вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность наградить медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени Демидова Ивана", - говорится в указе. Также почетное звание "Заслуженный архитектор Российской Федерации" было присвоено главному архитектору государственного автономного учреждения культуры Москвы "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" Лидии Леонтьевой.
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Культура, Россия, Москва, Владимир Путин, Зарядье, Иван Демидов
Путин наградил директора "Зарядья" медалью "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил директора "Зарядья" медалью ордена "За заслуги перед Отечеством"