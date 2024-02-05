https://ria.ru/20240205/may-1925385836.html
На Украине сообщили о скором лишении Зеленского части полномочий
На Украине сообщили о скором лишении Зеленского части полномочий - РИА Новости, 05.02.2024
На Украине сообщили о скором лишении Зеленского части полномочий
В мае Владимир Зеленский лишится части полномочий из-за того, что превратится в исполняющего обязанности президента, заявил бывший замминистра по вопросам... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T02:54
2024-02-05T02:54
2024-02-05T02:54
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. В мае Владимир Зеленский лишится части полномочий из-за того, что превратится в исполняющего обязанности президента, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью телеканалу "Прямой"."Мы можем столкнуться с довольно проблематичной ситуацией после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности в мае. Согласно украинскому законодательству <...> те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента", — рассказал бывший чиновник.В качестве примера полномочий. которых лишится украинский лидер, Тука привел кадровые назначения в правительстве и силовых ведомствах. По словам политика, в похожей ситуации оказываются и. о. министров в кабмине Украины. Временные министры не участвуют в принятии решений, а лишь ставят свою подпись под распоряжениями правительства."И вот с мая месяца Зеленский окажется в такой же ситуации (как у и.о. министра в правительстве. — Прим. ред.)", — поделился Тука.Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года, но власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего голосование проводить не станут.
https://ria.ru/20240203/ukhod-1925159111.html
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в мире, украина, владимир зеленский, георгий тука
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Георгий Тука
На Украине сообщили о скором лишении Зеленского части полномочий
Экс-замминистра Тука: в мае Зеленский по закону лишится части полномочий
МОСКВА, 5 фев — РИА Новости.
В мае Владимир Зеленский лишится части полномочий из-за того, что превратится в исполняющего обязанности президента, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью
телеканалу "Прямой".
"Мы можем столкнуться с довольно проблематичной ситуацией после официального окончания легитимного срока пребывания Зеленского в должности в мае. Согласно украинскому законодательству <...> те или иные действия может выполнять исключительно президент Украины. Не исполняющий обязанности президента", — рассказал бывший чиновник.
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В качестве примера полномочий. которых лишится украинский лидер, Тука привел кадровые назначения в правительстве и силовых ведомствах.
По словам политика, в похожей ситуации оказываются и. о. министров в кабмине Украины. Временные министры не участвуют в принятии решений, а лишь ставят свою подпись под распоряжениями правительства.
«
"И вот с мая месяца Зеленский окажется в такой же ситуации (как у и.о. министра в правительстве. — Прим. ред.)", — поделился Тука.
Президентские выборы должны были пройти на Украине весной 2024 года, но власти страны продлили действие военного положения и всеобщей мобилизации, из-за чего голосование проводить не станут.
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