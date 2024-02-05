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Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/lvov-1925532566.html
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов - РИА Новости, 05.02.2024
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:55
2024-02-05T17:55
специальная военная операция на украине
в мире
испания
украина
львов
дмитрий медведев
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области, тот факт, что железную дорогу из Испании через юг Европы планируют построить именно до этого украинского города. "Предполагается, что проектируемая международная железная дорога, следующая из Испании через юг Европы, должна заканчиваться во Львове. Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области. И дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине. А только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики", - написал Медведев.
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в мире, испания, украина, львов, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Испания, Украина, Львов, Дмитрий Медведев, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов

Медведев: Европа впервые признала, что Львов в будущем станет столицей Украины

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области, тот факт, что железную дорогу из Испании через юг Европы планируют построить именно до этого украинского города.
"Предполагается, что проектируемая международная железная дорога, следующая из Испании через юг Европы, должна заканчиваться во Львове. Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области. И дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине. А только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики", - написал Медведев.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреИспанияУкраинаЛьвовДмитрий МедведевРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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