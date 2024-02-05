https://ria.ru/20240205/lvov-1925532566.html
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов - РИА Новости, 05.02.2024
Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:55
2024-02-05T17:55
2024-02-05T17:55
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области, тот факт, что железную дорогу из Испании через юг Европы планируют построить именно до этого украинского города. "Предполагается, что проектируемая международная железная дорога, следующая из Испании через юг Европы, должна заканчиваться во Львове. Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области. И дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине. А только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики", - написал Медведев.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов
Медведев: Европа впервые признала, что Львов в будущем станет столицей Украины