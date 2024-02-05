https://ria.ru/20240205/lvov-1925532566.html

Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов

Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов - РИА Новости, 05.02.2024

Медведев прокомментировал проект железной дороги из Испании во Львов

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:55

2024-02-05T17:55

2024-02-05T17:55

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в англоязычном аккаунте в соцсети X назвал первым признанием того, что Львов станет новой столицей Украины в границах Львовской области, тот факт, что железную дорогу из Испании через юг Европы планируют построить именно до этого украинского города. "Предполагается, что проектируемая международная железная дорога, следующая из Испании через юг Европы, должна заканчиваться во Львове. Выглядит как первое признание того, что Львов-Лемберг будет новой столицы Украины в границах Львовской области. И дело тут не в том, что пути на Западе и в Малороссии отличаются по ширине. А только в том, что бизнес намного более проницательный, чем политики", - написал Медведев.

https://ria.ru/20240123/porazhenie-1923019630.html

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Кирилл Волков

в мире, испания, украина, львов, дмитрий медведев, россия, ситуация в днр и лнр