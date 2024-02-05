https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html

Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева

Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева - РИА Новости, 05.02.2024

Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева

Обстрел пекарни в Лисичанске, не имеющий военного значения, - это очередное свидетельство, что Киев в своей агонии не остановится ни перед какими перед... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:42

2024-02-05T18:42

2024-02-05T18:42

специальная военная операция на украине

лисичанск

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киев

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александр лукашевич

обсе

вооруженные силы украины

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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Обстрел пекарни в Лисичанске, не имеющий военного значения, - это очередное свидетельство, что Киев в своей агонии не остановится ни перед какими перед зверствами, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Постпред РФ указал на то, что до настоящего момента ни действующий председатель ОБСЕ Ян Борч, ни генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид никак не прореагировали на случившееся, как и на многие другие январские преступления Киева, "обнажив свое полное безразличие к судьбам граждан России, страдающих от обстрелов ВСУ". Молчат и исполнительные структуры ОБСЕ. "Обстрел пекарни, который не имел никакого военного значения и был нацелен исключительно на устрашение мирного населения, является очередным свидетельством того, что в своей агонии киевский режим не остановится ни перед какими жестокими зверствами. Проявлять с ним солидарность и оказывать ему поддержку – значит становиться соучастником его страшных преступлений", - сказал Лукашевич. Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925538061.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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