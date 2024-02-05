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Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева - РИА Новости, 05.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:42 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925542300.html
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева - РИА Новости, 05.02.2024
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева
Обстрел пекарни в Лисичанске, не имеющий военного значения, - это очередное свидетельство, что Киев в своей агонии не остановится ни перед какими перед... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T18:42
2024-02-05T18:42
специальная военная операция на украине
лисичанск
в мире
киев
россия
александр лукашевич
обсе
вооруженные силы украины
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Обстрел пекарни в Лисичанске, не имеющий военного значения, - это очередное свидетельство, что Киев в своей агонии не остановится ни перед какими перед зверствами, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич. Постпред РФ указал на то, что до настоящего момента ни действующий председатель ОБСЕ Ян Борч, ни генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид никак не прореагировали на случившееся, как и на многие другие январские преступления Киева, "обнажив свое полное безразличие к судьбам граждан России, страдающих от обстрелов ВСУ". Молчат и исполнительные структуры ОБСЕ. "Обстрел пекарни, который не имел никакого военного значения и был нацелен исключительно на устрашение мирного населения, является очередным свидетельством того, что в своей агонии киевский режим не остановится ни перед какими жестокими зверствами. Проявлять с ним солидарность и оказывать ему поддержку – значит становиться соучастником его страшных преступлений", - сказал Лукашевич. Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925538061.html
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лисичанск, в мире, киев, россия, александр лукашевич, обсе, вооруженные силы украины, хельга шмид, удар всу по пекарне в лисичанске
Специальная военная операция на Украине, Лисичанск, В мире, Киев, Россия, Александр Лукашевич, ОБСЕ, Вооруженные силы Украины, Хельга Шмид, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
Лукашевич назвал обстрел пекарни в Лисичанске свидетельством агонии Киева

Лукашевич: обстрел Лисичанска показал, что Киев не остановится перед зверствами

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
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ВЕНА, 5 фев - РИА Новости. Обстрел пекарни в Лисичанске, не имеющий военного значения, - это очередное свидетельство, что Киев в своей агонии не остановится ни перед какими перед зверствами, заявил журналистам постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.
Постпред РФ указал на то, что до настоящего момента ни действующий председатель ОБСЕ Ян Борч, ни генсекретарь ОБСЕ Хельга Шмид никак не прореагировали на случившееся, как и на многие другие январские преступления Киева, "обнажив свое полное безразличие к судьбам граждан России, страдающих от обстрелов ВСУ". Молчат и исполнительные структуры ОБСЕ.
«
"Обстрел пекарни, который не имел никакого военного значения и был нацелен исключительно на устрашение мирного населения, является очередным свидетельством того, что в своей агонии киевский режим не остановится ни перед какими жестокими зверствами. Проявлять с ним солидарность и оказывать ему поддержку – значит становиться соучастником его страшных преступлений", - сказал Лукашевич.
Ранее глава ЛНР заявил, что в минувшую субботу в результате обстрела ВСУ была разрушена пекарня в Лисичанске. По последним данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок. В военной комендатуре сообщали, что под завалами могут находиться порядка 40 человек.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Россия запросила срочное заседание СБ ООН из-за удара ВСУ по Лисичанску
Вчера, 18:15
 
Специальная военная операция на УкраинеЛисичанскВ миреКиевРоссияАлександр ЛукашевичОБСЕВооруженные силы УкраиныХельга ШмидУдар ВСУ по пекарне в Лисичанске
 
 
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