Рейтинг@Mail.ru
Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:11 05.02.2024 (обновлено: 18:07 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html
Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску
Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску
Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску, заявил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T17:11
2024-02-05T18:07
специальная военная операция на украине
оон
вооруженные силы украины
в мире
лисичанск
луганская народная республика
россия
удар всу по пекарне в лисичанске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925533052_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_2c2e94b0944787ebdad8edc4e6c33425.jpg
ООН, 5 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску, заявил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.&quot;Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей&quot;, — сказал собеседник агентства.Дюжаррик напомнил, что нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html
лисичанск
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/05/1925533052_301:0:3032:2048_1920x0_80_0_0_393f645945db8886216345a1985d834d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
оон, вооруженные силы украины, в мире, лисичанск, луганская народная республика, россия, удар всу по пекарне в лисичанске, антониу гутерреш, стефан дюжаррик, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, ООН, Вооруженные силы Украины, В мире, Лисичанск, Луганская Народная Республика, Россия, Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Антониу Гутерреш, Стефан Дюжаррик, Следственный комитет России (СК РФ)
Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

Гутерреш после удара ВСУ по Лисичанску призвал прекратить атаки против мирных

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПоследствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Последствия удара ВСУ по Лисичанску в ЛНР
Читать ria.ru в
ООН, 5 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску, заявил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик.
«

"Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей", — сказал собеседник агентства.

Дюжаррик напомнил, что нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены.
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске
© Фото : RT/Telegram

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8
© Фото : RT/Telegram

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8
© Фото : RT/Telegram

Уже известно о 28 жертвах.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8
© РИА Новости

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

Разбор завалов шел всю ночь.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8
© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8
© Фото : RT/Telegram

На фото — последствия обстрела.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8
© РИА Новости

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8

Украинские войска обстреляли пекарню в Лисичанске, люди оказались под завалами.

© Фото : RT/Telegram
1 из 8

Как заявил глава региона Леонид Пасечник, киевский режим, терпя поражение на фронте, специально нанес удар в выходной день, когда мирные жители идут за хлебом.

© Фото : RT/Telegram
2 из 8

Уже известно о 28 жертвах.

© Фото : RT/Telegram
3 из 8

Среди погибших была беременная женщина с пятилетним ребенком.

© РИА Новости
4 из 8

Разбор завалов шел всю ночь.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
5 из 8

По предварительным данным СК, удар нанесли из РСЗО HIMARS.

© Фото : Администрация Лисичанска/Telegram
6 из 8

На фото — последствия обстрела.

© Фото : RT/Telegram
7 из 8

Лисичанск расположен рядом с линией фронта. Украинская армия, оставляя населенный пункт, взорвала и разрушила часть административных зданий и продолжает его обстреливать.

© РИА Новости
8 из 8
По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.
Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
Министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
Вчера, 12:56
 
Специальная военная операция на УкраинеООНВооруженные силы УкраиныВ миреЛисичанскЛуганская Народная РеспубликаРоссияУдар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеАнтониу ГутеррешСтефан ДюжаррикСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала