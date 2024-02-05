https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925525042.html

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024

Генсек ООН осудил удар ВСУ по Лисичанску

Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску, заявил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T17:11

2024-02-05T17:11

2024-02-05T18:07

специальная военная операция на украине

оон

вооруженные силы украины

в мире

лисичанск

луганская народная республика

россия

удар всу по пекарне в лисичанске

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ООН, 5 фев — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш осудил удар ВСУ по Лисичанску, заявил РИА Новости его официальный представитель Стефан Дюжаррик."Генеральный секретарь осуждает все нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру, включая обстрел Лисичанска, в результате которого, как сообщается, погибло или было ранено множество мирных жителей", — сказал собеседник агентства.Дюжаррик напомнил, что нападения на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, неприемлемы и должны быть прекращены.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

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Кирилл Волков

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