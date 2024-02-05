https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925497087.html

Хуснуллин заявил, что Лисичанск восстановят по примеру Мариуполя

Хуснуллин заявил, что Лисичанск восстановят по примеру Мариуполя - РИА Новости, 05.02.2024

Хуснуллин заявил, что Лисичанск восстановят по примеру Мариуполя

Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) будет восстановлен по примеру Мариуполя, но полноценные строительные работы начнутся там, как только линия... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:06

2024-02-05T15:06

2024-02-05T15:06

специальная военная операция на украине

безопасность

лисичанск

луганская народная республика

марат хуснуллин

россия

мариуполь

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Город Лисичанск Луганской Народной Республики (ЛНР) будет восстановлен по примеру Мариуполя, но полноценные строительные работы начнутся там, как только линия фронта будет отодвинута, сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин в интервью Марине Ким для телеканала "Соловьев Live". "В Лисичанске буквально вчера прилёт по хлебопекарне. Понятно, что мы там полноценную стройку развернуть не можем, но 2,5 тысячи группировку мы там рассредоточили по ремонту, по приведению в элементарный порядок. Как только отодвинется линия соприкосновения, мы уже на примере Мариуполя зайдём в штабном режиме и будем всё восстанавливать", - рассказал Хуснуллин. На сегодняшний день, отметил он, стоит "прикладная" задача - обеспечить население теплом, водой и электричеством, а в целом развивать территории новых регионов планируется комплексно. "Например, я условно говорю, появился такой термин - Северодонецкая агломерация. Раньше рассматривались Северодонецк отдельно, Лисичанск отдельно, Рубежное отдельно, Попасное отдельно. Сейчас мы уже понимаем, что с учётом разрушенной инфраструктуры нам 100% не надо будет всё восстанавливать, что мы какие-то будем делать первоочередные зоны восстановления, первоочередные рабочие места, например", - рассказал Хуснуллин.

https://ria.ru/20240204/mariupol-1925309493.html

лисичанск

луганская народная республика

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, лисичанск, луганская народная республика, марат хуснуллин, россия, мариуполь, ситуация в днр и лнр