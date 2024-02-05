https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html

Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024

Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:56

2024-02-05T12:56

2024-02-05T17:06

луганская народная республика

лисичанск

вооруженные силы украины

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

удар всу по пекарне в лисичанске

происшествия

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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале."Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики полковник Алексей Александрович Потелещенко", — говорится в публикации.Потелещенко возглавлял ведомство с сентября 2023 года, ранее он руководил пожарно-спасательным отрядом МЧС России по ЛНР. После начала конфликта в Донбассе служил в Народной милиции.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.

https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html

луганская народная республика

лисичанск

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Варвара Скокшина

луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия