https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:56
2024-02-05T12:56
2024-02-05T17:06
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале."Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики полковник Алексей Александрович Потелещенко", — говорится в публикации.Потелещенко возглавлял ведомство с сентября 2023 года, ранее он руководил пожарно-спасательным отрядом МЧС России по ЛНР. После начала конфликта в Донбассе служил в Народной милиции.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
Глава ЛНР сообщил о гибели министра ЧС региона при ударе ВСУ по Лисичанску