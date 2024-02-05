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Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
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12:56 05.02.2024 (обновлено: 17:06 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925466104.html
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску - РИА Новости, 05.02.2024
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску
При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:56
2024-02-05T17:06
луганская народная республика
лисичанск
вооруженные силы украины
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
удар всу по пекарне в лисичанске
происшествия
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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.&quot;Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики полковник Алексей Александрович Потелещенко&quot;, — говорится в публикации.Потелещенко возглавлял ведомство с сентября 2023 года, ранее он руководил пожарно-спасательным отрядом МЧС России по ЛНР. После начала конфликта в Донбассе служил в Народной милиции.ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
луганская народная республика
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луганская народная республика, лисичанск, вооруженные силы украины, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), удар всу по пекарне в лисичанске, происшествия
Луганская Народная Республика, Лисичанск, Вооруженные силы Украины, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске, Происшествия
Министр ЧС ЛНР погиб при ударе ВСУ по Лисичанску

Глава ЛНР сообщил о гибели министра ЧС региона при ударе ВСУ по Лисичанску

© Пресс-служба правительства Луганской Народной РеспубликиМинистр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко
Министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко
© Пресс-служба правительства Луганской Народной Республики
Министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 5 фев — РИА Новости. При ударе ВСУ по Лисичанску в минувшую субботу погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики Алексей Потелещенко, сообщил глава региона Леонид Пасечник в Telegram-канале.
«

"Во время жестокого обстрела пекарни в Лисичанске погиб министр чрезвычайных ситуаций Луганской Народной Республики полковник Алексей Александрович Потелещенко", — говорится в публикации.

Потелещенко возглавлял ведомство с сентября 2023 года, ранее он руководил пожарно-спасательным отрядом МЧС России по ЛНР. После начала конфликта в Донбассе служил в Народной милиции.
ВСУ 3 февраля нанесли удар по зданию в Лисичанске, где находилась пекарня. По предварительным данным, погибли 28 человек, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
По сведениям СК, украинские войска ударили по городу из американской РСЗО HIMARS.
Лисичанск летом 2022 года перешел под контроль Луганской Народной Республики. Украинские войска, уходя из города, взорвали и разрушили важные административные здания. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Лисичанск.
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Луганская Народная РеспубликаЛисичанскВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Удар ВСУ по пекарне в ЛисичанскеПроисшествия
 
 
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