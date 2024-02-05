https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html

В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом

В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом - РИА Новости, 05.02.2024

В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом

Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:17

2024-02-05T12:17

2024-02-05T12:22

лисичанск

вооруженные силы украины

происшествия

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские войска в субботу, 3 февраля, обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок."Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, - это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html

лисичанск

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия