https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом - РИА Новости, 05.02.2024
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:17
2024-02-05T12:17
2024-02-05T12:22
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские войска в субботу, 3 февраля, обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок."Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, - это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20240204/lisichansk-1925356522.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом
Песков: удар ВСУ по Лисичанску является чудовищным террористическим актом