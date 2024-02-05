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В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом - РИА Новости, 05.02.2024
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12:17 05.02.2024 (обновлено: 12:22 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/lisichansk-1925454330.html
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом - РИА Новости, 05.02.2024
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом
Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:17
2024-02-05T12:22
лисичанск
вооруженные силы украины
происшествия
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Украинские войска в субботу, 3 февраля, обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок."Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, - это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам.
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лисичанск, вооруженные силы украины, происшествия
Лисичанск, Вооруженные силы Украины, Происшествия
В Кремле назвали удар ВСУ по Лисичанску террористическим актом

Песков: удар ВСУ по Лисичанску является чудовищным террористическим актом

© РИА НовостиПоследствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Удар ВСУ по пекарне в Лисичанске - чудовищный террористический акт, специальная военная операция будет продолжена, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Украинские войска в субботу, 3 февраля, обстреляли пекарню в Лисичанске. Количество погибших, по последним данным, увеличилось до 28, среди них беременная женщина и пятилетний ребенок.
"Именно кроме как террористический акт это по-другому назвать нельзя. Продолжающие удары по объектам мирной инфраструктуры, в данном случае по пекарне, - это чудовищные террористические акты, количество жертв говорит о чудовищности этого террористического акта. Для того, чтобы их не было дальше, продолжается специальная военная операция", - сказал Песков журналистам.
Последствия обстрела со стороны ВСУ пекарни в Лисичанске - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
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ЛисичанскВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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