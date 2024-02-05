https://ria.ru/20240205/lgbt-1925509201.html

Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети

Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети - РИА Новости, 05.02.2024

Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети

Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1,5 тысячи рублей местную жительницу Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ* , сообщил РИА Новости защитник... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:53

2024-02-05T15:53

2024-02-05T15:53

происшествия

россия

саратов

нижний новгород

дмитрий песков

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САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1,5 тысячи рублей местную жительницу Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ* , сообщил РИА Новости защитник Мосиной Денис Руденко. Это первое в России дело, которое было заведено в связи с демонстрацией символики запрещенного в России ЛГБТ-движения*. После этого на жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, составили протокол за публичное демонстрирование символики ЛГБТ* и по решению суда отправили на 5 суток под административный арест. Житель города Волжский Волгоградской области по решению суда был оштрафован на 1 тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в соцсетях. Ранее Руденко сообщил РИА Новости, что полиция 18 января за демонстрацию символики международного общественного движения ЛГБТ* в социальной сети Instagram** составила административный протокол в отношении Мосиной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций". По его словам, вину доверительница не признает. "Штраф - 1,5 тысячи рублей. Будем обжаловать (решение суда - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дело связано с публикацией фотографий. "Фото были размещены от трех до шести лет назад. Органы посчитали, что это символика ЛГБТ*", - пояснил защитник. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей сережки с радугой, заявил, что в Кремле не знают как детали ее дела, так и о наличии законов, запрещающих радугу.* Экстремистское движение, запрещено в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html

https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html

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саратов

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, россия, саратов, нижний новгород, дмитрий песков