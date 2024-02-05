https://ria.ru/20240205/lgbt-1925509201.html
Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети
Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети - РИА Новости, 05.02.2024
Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети
Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1,5 тысячи рублей местную жительницу Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ* , сообщил РИА Новости защитник... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:53
2024-02-05T15:53
2024-02-05T15:53
происшествия
россия
саратов
нижний новгород
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1,5 тысячи рублей местную жительницу Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ* , сообщил РИА Новости защитник Мосиной Денис Руденко. Это первое в России дело, которое было заведено в связи с демонстрацией символики запрещенного в России ЛГБТ-движения*. После этого на жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, составили протокол за публичное демонстрирование символики ЛГБТ* и по решению суда отправили на 5 суток под административный арест. Житель города Волжский Волгоградской области по решению суда был оштрафован на 1 тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в соцсетях. Ранее Руденко сообщил РИА Новости, что полиция 18 января за демонстрацию символики международного общественного движения ЛГБТ* в социальной сети Instagram** составила административный протокол в отношении Мосиной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ "Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций". По его словам, вину доверительница не признает. "Штраф - 1,5 тысячи рублей. Будем обжаловать (решение суда - ред.)", - сказал собеседник агентства. Он уточнил, что дело связано с публикацией фотографий. "Фото были размещены от трех до шести лет назад. Органы посчитали, что это символика ЛГБТ*", - пояснил защитник. В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода, носившей сережки с радугой, заявил, что в Кремле не знают как детали ее дела, так и о наличии законов, запрещающих радугу.* Экстремистское движение, запрещено в России** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240201/arest-1924767493.html
https://ria.ru/20240130/lgbt-1924386409.html
россия
саратов
нижний новгород
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, саратов, нижний новгород, дмитрий песков
Происшествия, Россия, Саратов, Нижний Новгород, Дмитрий Песков
Жительницу Саратова оштрафовали за демонстрацию символики ЛГБТ* в соцсети
Жительницу Саратова оштрафовали на 1500 рублей за символику ЛГБТ* в соцсети
САРАТОВ, 5 фев - РИА Новости. Ленинский районный суд Саратова оштрафовал на 1,5 тысячи рублей местную жительницу Инну Мосину за демонстрацию символики ЛГБТ* , сообщил РИА Новости защитник Мосиной Денис Руденко.
Это первое в России дело, которое было заведено в связи с демонстрацией символики запрещенного в России ЛГБТ-движения*. После этого на жительницу Нижнего Новгорода, носившую серьги с цветами радуги, составили протокол за публичное демонстрирование символики ЛГБТ* и по решению суда отправили на 5 суток под административный арест. Житель города Волжский Волгоградской области по решению суда был оштрафован на 1 тысячу рублей за флаг ЛГБТ* в соцсетях.
Ранее Руденко сообщил РИА Новости, что полиция 18 января за демонстрацию символики международного общественного движения ЛГБТ* в социальной сети Instagram** составила административный протокол в отношении Мосиной по части 1 статьи 20.3 КоАП РФ
"Публичное демонстрирование символики экстремистских организаций". По его словам, вину доверительница не признает.
"Штраф - 1,5 тысячи рублей. Будем обжаловать (решение суда - ред.)", - сказал собеседник агентства.
Жительницу Нижнего Новгорода арестовали за пропаганду ЛГБТ*
Он уточнил, что дело связано с публикацией фотографий. "Фото были размещены от трех до шести лет назад. Органы посчитали, что это символика ЛГБТ*", - пояснил защитник.
В ноябре 2023 года Верховный суд по иску Минюста России признал "международное общественное движение ЛГБТ*" экстремистской организацией и запретил его деятельность на территории России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
, комментируя арест жительницы Нижнего Новгорода
, носившей сережки с радугой, заявил, что в Кремле не знают как детали ее дела, так и о наличии законов, запрещающих радугу.
* Экстремистское движение, запрещено в России
** Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
На "Иви" составили четвертый протокол за ЛГБТ-сцены* в фильмах