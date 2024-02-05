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В Россию стало приезжать больше туристов на лечение, заявили в Минздраве
В Россию стало приезжать больше туристов на лечение, заявили в Минздраве - РИА Новости, 05.02.2024
В Россию стало приезжать больше туристов на лечение, заявили в Минздраве
Поток туристов, которые приезжают в Россию для лечения, начал формироваться в последнее время, наиболее востребованы офтальмология, онкология, кардиология,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T15:30
2024-02-05T15:30
2024-02-05T18:55
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Поток туристов, которые приезжают в Россию для лечения, начал формироваться в последнее время, наиболее востребованы офтальмология, онкология, кардиология, стоматология и бьюти-индустрия, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "Мы видим, что поток начал формироваться именно тех, кто едет за такими видами помощи. Наиболее востребована сегодня помощь по офтальмологии. Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран", – сказал Мурашко. Он отметил, что также популярностью пользуется направление онкологии, кардиологии, стоматологии. Кроме того, позитивные изменения есть по бьюти-индустрии, хотя раньше было наоборот, уточнил министр.
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новости - туризм, туризм, туристы, михаил мурашко, медицина
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Михаил Мурашко, Медицина
В Россию стало приезжать больше туристов на лечение, заявили в Минздраве
Мурашко отметил формирование потока туристов, приезжающих в Россию на лечение
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Поток туристов, которые приезжают в Россию для лечения, начал формироваться в последнее время, наиболее востребованы офтальмология, онкология, кардиология, стоматология и бьюти-индустрия, заявил в интервью РИА Новости министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Мы видим, что поток начал формироваться именно тех, кто едет за такими видами помощи. Наиболее востребована сегодня помощь по офтальмологии. Российская офтальмология всегда считалась продвинутой, и по данному направлению пациенты едут и европейские, и азиатские, и из арабских стран", – сказал Мурашко.
Он отметил, что также популярностью пользуется направление онкологии, кардиологии, стоматологии. Кроме того, позитивные изменения есть по бьюти-индустрии, хотя раньше было наоборот, уточнил министр.
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