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Курс доллара поднялся до 91,17 рубля

Курс доллара поднялся до 91,17 рубля - РИА Новости, 05.02.2024

Курс доллара поднялся до 91,17 рубля

Рубль укрепился к евро, но ослаб к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T07:05

2024-02-05T07:05

2024-02-05T08:20

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к евро, но ослаб к доллару, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 7:03 мск растет на 12 копеек — до 91,17 рубля. Евро просел на восемь копеек, достигнув 98,21 рубля.Юань подорожал на две копейки и стал стоить 12,63 рубля.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, московская биржа