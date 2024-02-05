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Курс доллара поднялся до 91,17 рубля
Курс доллара поднялся до 91,17 рубля - РИА Новости, 05.02.2024
Курс доллара поднялся до 91,17 рубля
Рубль укрепился к евро, но ослаб к доллару, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T07:05
2024-02-05T07:05
2024-02-05T08:20
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Рубль укрепился к евро, но ослаб к доллару, следует из данных Московской биржи.Курс американской валюты расчетами "завтра" на 7:03 мск растет на 12 копеек — до 91,17 рубля. Евро просел на восемь копеек, достигнув 98,21 рубля.Юань подорожал на две копейки и стал стоить 12,63 рубля.
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экономика, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Московская биржа
Курс доллара поднялся до 91,17 рубля
Курс доллара на Московской бирже в начале торгов поднялся до 91,17 рубля