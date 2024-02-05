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Дуда вновь отказался от слов о принадлежности Крыма России - РИА Новости, 06.02.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:35 05.02.2024 (обновлено: 00:16 06.02.2024)
https://ria.ru/20240205/krym-1925488624.html
Дуда вновь отказался от слов о принадлежности Крыма России
Дуда вновь отказался от слов о принадлежности Крыма России - РИА Новости, 06.02.2024
Дуда вновь отказался от слов о принадлежности Крыма России
Президент Польши Анджей Дуда снова отказался от своих слов об исторической принадлежности Крыма России, заявив, что они были сказаны в ходе "расслабленной... РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-05T14:35
2024-02-06T00:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
польша
республика крым
анджей дуда
ситуация в днр и лнр
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ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда снова отказался от своих слов об исторической принадлежности Крыма России, заявив, что они были сказаны в ходе "расслабленной беседы", а полуостров, согласно позиции Варшавы, должен быть возвращен Украине.Ранее Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. Слова Дуды о Крыме вызвали резонанс в стране, после критических реакций в его адрес он разместил в сети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" прежнюю позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность Крыма. "Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные. Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене", - сказал Дуда. "В то же время, если речь идет о нашей позиции в отношении российской агрессии на Украине, о том, каким образом должна закончиться эта война – то это возвращение верховенства международного права. Возвращение верховенства международного права означает возвращение Украины к ее международно-признанных границ, к полному контролю над территориями, которые международно-признаны территориями Украины, то есть также Крыма. Я хочу это подчеркнуть со всей силой", - добавил польский президент.
https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html
https://ria.ru/20231023/ukraina-1904526138.html
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в мире, украина, россия, польша, республика крым, анджей дуда, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Польша, Республика Крым, Анджей Дуда, Ситуация в ДНР и ЛНР
Дуда вновь отказался от слов о принадлежности Крыма России

Президент Польши Дуда объяснил свои сомнения по поводу возвращения Крыма Украине

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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ВАРШАВА, 5 фев - РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда снова отказался от своих слов об исторической принадлежности Крыма России, заявив, что они были сказаны в ходе "расслабленной беседы", а полуостров, согласно позиции Варшавы, должен быть возвращен Украине.
Ранее Дуда в интервью для программы Kanal Zero признал, что Крым исторически принадлежал России и добавил, что не знает, сможет ли Украина вернуть полуостров под свой контроль. Слова Дуды о Крыме вызвали резонанс в стране, после критических реакций в его адрес он разместил в сети Х пост, в котором подтвердил "недвусмысленную" прежнюю позицию Варшавы, не признающей российскую принадлежность Крыма.
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"Если речь идет о моем пятничном интервью, то прошу принимать во внимание, что это не была напряженная беседа с политиком, это было интервью, которое мы считали спокойной расслабленной беседой на разные темы, не обязательно серьезные. Эта тема, которую затронули журналисты, конечно, была очень серьезной, и я частично отнесся в своих мыслях к разным дискуссиям, которые слышу на международной арене", - сказал Дуда.
"В то же время, если речь идет о нашей позиции в отношении российской агрессии на Украине, о том, каким образом должна закончиться эта война – то это возвращение верховенства международного права. Возвращение верховенства международного права означает возвращение Украины к ее международно-признанных границ, к полному контролю над территориями, которые международно-признаны территориями Украины, то есть также Крыма. Я хочу это подчеркнуть со всей силой", - добавил польский президент.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияПольшаРеспублика КрымАнджей ДудаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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