https://ria.ru/20240205/kriminal-1925083523.html

"Задержали не всех". Что устроила банда подростков в Тамбове

"Задержали не всех". Что устроила банда подростков в Тамбове - РИА Новости, 05.02.2024

"Задержали не всех". Что устроила банда подростков в Тамбове

Избивала и угрожала ножом — в Тамбове отправили за решетку обвиняемую в хулиганстве 17-летнюю студентку, которая вместе с приятелями издевалась над... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:00

2024-02-05T08:03

происшествия

тамбов

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости, Виктор Званцев. Избивала и угрожала ножом — в Тамбове отправили за решетку обвиняемую в хулиганстве 17-летнюю студентку, которая вместе с приятелями издевалась над сверстниками. Однако, по словам местных, поймали пока далеко не всех участников. О громкой истории — в материале РИА Новости.Агрессивная брюнеткаПо тамбовским пабликам в соцсетях разошлось несколько скандальных видеозаписей. На первой записи несколько подростков во главе с высокой брюнеткой подходят на улице к двум девушкам. Глава шайки бьет одну из них по лицу и силой опускает на колени, после чего ударяет ногой по голове. К избиению подключается подруга хулиганки.Пострадавшая говорит, что "все поняла", и умоляет прекратить издевательства. Ее еще несколько раз бьют ногами и лишь после этого отпускают.Другое видео сделали в одном из местных торговых центров: та же девушка задирает двух подростков, однако они не реагируют и пытаются уйти. Зачинщица не успокаивается, бьет молодого человека по лицу, пинает ногой, затем быстро отбегает и прячется за спины друзей. Один из этой компании на следующем коротком видео "кидает" нацистское приветствие.Еще на одной записи — избиение двух подростков. Все сопровождается шутками, никто из прохожих не вмешивается.Позже в интернете появится видео с извинениями. Однако, по словам знакомых девушки, никакого раскаяния или сожаления она не испытывала — пока к ней не пришли полицейские.Положительные характеристикиГлавной в компании оказалась 17-летняя Кристина (имена всех несовершеннолетних изменены)."До 15 лет она жила в деревне в 60 километрах от Тамбова, — рассказывает ее знакомая Елена. — Родители в разводе, воспитывала в основном бабушка. Класса с седьмого с поведением начались проблемы, даже из школы хотели выгнать. Однако до девятого все же дотянула. Затем переехала в город и поступила в колледж на юридический факультет".В Тамбове, по словам приятельницы, Кристина сперва вела себя нормально, однако затем стала проявлять агрессию по отношению к сверстникам."Что повлияло на изменение в поведении, я не знаю, — продолжает Елена. — Видимо, решила почувствовать себя крутой девчонкой или просто выпендривалась перед парнями".Местные жители отмечают, что на Кристину и ее друзей уже год поступали жалобы в органы ПДН. Якобы те не раз задирали посетителей торговых центров, но все ограничивалось профилактическими беседами с полицией.В УМВД по Тамбовской области эту информацию опровергают. Напротив, утверждают, что ранее Кристина характеризовалась только положительно и в поле зрения правоохранительных органов ни разу не попадала."Преподаватели в школе говорят, что Кристина училась очень хорошо, — добавляют полицейские. — Сотрудники колледжа тоже уверяют, что на первом курсе практически все предметы она сдала экстерном. Что произошло дальше, предстоит выяснить психологам".Правда, документы она забрала — из-за поднявшейся шумихи."Я тебя порежу"Следователи возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". По версии СК, Кристина, ее 16-летняя подруга и другие подростки, "находясь в ТЦ и возле него, провоцировали конфликты с посетителями, оскорбляли и избивали их". Сейчас по делу проходят трое потерпевших — двое несовершеннолетних и 20-летняя девушка.Сотрудники МВД отреагировали быстро: на следующий день после публикации видео выявили всех участников и задержали. Кристину по решению суда на ближайшие два месяца отправили в СИЗО. С остальными провели "профилактические беседы".Однако горожан это не успокоило. Многие до сих пор не понимают, почему за решетку отправили только одного человека, хотя, судя по видео, избивали толпой.Следователи, в свою очередь, заверяют: уже в ближайшее время в деле могут появиться как другие эпизоды, так и новые фигуранты — всех участников агрессивной компании сейчас проверяют на причастность к аналогичным преступлениям."Кристина угрожала порезать ножом еще одну девчонку, если та после избиения обратится в полицию, — вспоминает Елена. — Все это тоже снимали на телефон".На записи (есть в распоряжении РИА Новости) видно, как агрессивная брюнетка, размахивая сигаретой, дерзко заявляет сверстнице, что, если потребуется, "готова отсидеть".Расследование только набирает обороты. СК также должен оценить работу персонала ТЦ, в частности службы безопасности. Местные жители тем временем требуют проверить и подростка, демонстрировавшего на камеру нацистское приветствие.Кристине же, если ее вину докажут в суде, грозит до семи лет колонии.

https://ria.ru/20231215/kriminal-1915858540.html

https://ria.ru/20231006/kriminal-1900755196.html

https://ria.ru/20230911/kriminal-1894957270.html

тамбов

тамбовская область

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Михаил Кевхиев

Михаил Кевхиев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Михаил Кевхиев

происшествия, тамбов, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф)