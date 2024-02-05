Польша выделила кредит для совместного производства оружия, заявили в Киеве
Жовква: Польша выделила кредит для совместного с Украиной производства оружия
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве
Государственный флаг Украины у посольства Польши в Киеве . Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что правительство Польши выделило кредит на совместное польско-украинское производство вооружений на фоне улучшения отношений между Киевом и Варшавой.
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"Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. У нас есть компоненты польского оружия, которые уже воюют на Украине, а теперь речь идет о совместном производстве", - приводит слова Жовквы украинское издание Finance.ua.
Он отметил, что отношения между Киевом и Варшавой улучшились после того, как 22 января Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции.
Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.