https://ria.ru/20240205/kredit-1925564492.html

Польша выделила кредит для совместного производства оружия, заявили в Киеве

Польша выделила кредит для совместного производства оружия, заявили в Киеве - РИА Новости, 05.02.2024

Польша выделила кредит для совместного производства оружия, заявили в Киеве

Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что правительство Польши выделило кредит на совместное польско-украинское производство вооружений на... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T21:48

2024-02-05T21:48

2024-02-05T21:48

в мире

польша

киев

украина

дмитрий песков

владимир зеленский

евросоюз

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151701/22/1517012273_0:147:2808:1726_1920x0_80_0_0_b612d0f7b47a86aa2b1a779dc543cc1a.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Замглавы офиса Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что правительство Польши выделило кредит на совместное польско-украинское производство вооружений на фоне улучшения отношений между Киевом и Варшавой. "Польша выделила кредит на совместное производство оружия между Украиной и Польшей. У нас есть компоненты польского оружия, которые уже воюют на Украине, а теперь речь идет о совместном производстве", - приводит слова Жовквы украинское издание Finance.ua. Он отметил, что отношения между Киевом и Варшавой улучшились после того, как 22 января Польша присоединилась к Вильнюсской декларации G7 о гарантиях безопасности и согласилась координировать механизмы европейской интеграции. Польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Европейская комиссия 15 сентября 2023 года решила не продлевать ограничения на ввоз четырех наименований сельхозпродукции Украины в несколько приграничных стран ЕС, но обязала Киев ввести меры по контролю за экспортом. После этого власти Словакии, Венгрии и Польши объявили, что продлевают запрет в одностороннем порядке. Украина в связи с этим обратилась с жалобой в ВТО. В ответ три страны ЕС заявили, что будут бойкотировать заседания координационной платформы по украинскому зерну. Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20240204/krym-1925340120.html

https://ria.ru/20240204/polsha-1925313318.html

польша

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, польша, киев, украина, дмитрий песков, владимир зеленский, евросоюз, нато, g7