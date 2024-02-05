https://ria.ru/20240205/korol-1925561339.html

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак - РИА Новости, 06.02.2024

У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

Королю Великобритании Карлу III диагностировали рак, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 06.02.2024

2024-02-05T21:09

2024-02-05T21:09

2024-02-06T00:04

великобритания

карл iii

в мире

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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Королю Великобритании Карлу III диагностировали рак, говорится в заявлении Букингемского дворца."Во время недавней процедуры в больнице <...> была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", — сказано в релизе.Уточняется, что речь идет не о раке простаты. В Букингемском дворце добавили, что король уже начал лечение, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Тем не менее он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.В конце января Карла III выписали из больницы. Там он проходил лечение из-за увеличенной простаты.Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II. Она правила страной более 70 лет. Жена Карла Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация состоялась 6 мая 2023-го.

https://radiosputnik.ru/20230913/karl-iii-1896183888.html

https://ria.ru/20240129/austin-1924190612.html

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великобритания, карл iii, в мире