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У короля Великобритании Карла III диагностировали рак - РИА Новости, 06.02.2024
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21:09 05.02.2024 (обновлено: 00:04 06.02.2024)
https://ria.ru/20240205/korol-1925561339.html
У короля Великобритании Карла III диагностировали рак
У короля Великобритании Карла III диагностировали рак - РИА Новости, 06.02.2024
У короля Великобритании Карла III диагностировали рак
Королю Великобритании Карлу III диагностировали рак, говорится в заявлении Букингемского дворца. РИА Новости, 06.02.2024
2024-02-05T21:09
2024-02-06T00:04
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Королю Великобритании Карлу III диагностировали рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.&quot;Во время недавней процедуры в больнице &lt;...&gt; была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака&quot;, — сказано в релизе.Уточняется, что речь идет не о раке простаты. В Букингемском дворце добавили, что король уже начал лечение, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Тем не менее он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.В конце января Карла III выписали из больницы. Там он проходил лечение из-за увеличенной простаты.Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II. Она правила страной более 70 лет. Жена Карла Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация состоялась 6 мая 2023-го.
https://radiosputnik.ru/20230913/karl-iii-1896183888.html
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великобритания, карл iii, в мире
Великобритания, Карл III, В мире
У короля Великобритании Карла III диагностировали рак

У короля Великобритании Карла III выявили рак

© AP Photo / Rafiq MaqboolКарл III
Карл III - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Rafiq Maqbool
Карл III. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Королю Великобритании Карлу III диагностировали рак, говорится в заявлении Букингемского дворца.
«

"Во время недавней процедуры в больнице <...> была отмечена отдельная вызывающая беспокойство проблема. Последующие диагностические исследования выявили форму рака", — сказано в релизе.

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Уточняется, что речь идет не о раке простаты. В Букингемском дворце добавили, что король уже начал лечение, на время которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Тем не менее он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами.
В конце января Карла III выписали из больницы. Там он проходил лечение из-за увеличенной простаты.
Карл III стал королем Великобритании в 2022 году после смерти своей матери, Елизаветы II. Она правила страной более 70 лет. Жена Карла Камилла получила статус королевы-консорта. Коронация состоялась 6 мая 2023-го.
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