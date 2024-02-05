https://ria.ru/20240205/konservy-1925547157.html

В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов

В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 05.02.2024

В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов

Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:04

2024-02-05T19:04

2024-02-05T19:04

экономика

россия

правительство рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов", - говорится в документе. Так, эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года. В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.

https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html

https://ria.ru/20240205/menyu-1915600208.html

россия

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, правительство рф