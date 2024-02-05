Рейтинг@Mail.ru
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:04 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/konservy-1925547157.html
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 05.02.2024
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:04
2024-02-05T19:04
экономика
россия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876316726_0:157:3078:1888_1920x0_80_0_0_240cecec0ee33677916e2de53afa0664.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов", - говорится в документе. Так, эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года. В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.
https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html
https://ria.ru/20240205/menyu-1915600208.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876316726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adef2ae0540b5ded9cc8545668eed250.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов

Правительство постановило 12 февраля начать эксперимент по маркировке консервов

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкЭтикетирование рыбных консервов
Этикетирование рыбных консервов - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
Перейти в медиабанк
Этикетирование рыбных консервов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов", - говорится в документе.
Покупатель в парфюмерном магазине - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
15 января, 00:09
Так, эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.
В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.
Салат с грибами, фасолью и пекинской капустой в форме дракона - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Новогоднее меню — 2024: что можно и нельзя ставить на стол в год Дракона
Вчера, 21:25
 
ЭкономикаРоссияПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала