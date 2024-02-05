https://ria.ru/20240205/konservy-1925547157.html
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов - РИА Новости, 05.02.2024
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:04
2024-02-05T19:04
2024-02-05T19:04
экономика
россия
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876316726_0:157:3078:1888_1920x0_80_0_0_240cecec0ee33677916e2de53afa0664.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости. "Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов", - говорится в документе. Так, эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года. В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ). Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.
https://ria.ru/20240115/markirovka-1921333829.html
https://ria.ru/20240205/menyu-1915600208.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/05/1876316726_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_adef2ae0540b5ded9cc8545668eed250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф
Экономика, Россия, Правительство РФ
В России с 12 февраля проведут эксперимент по маркировке консервов
Правительство постановило 12 февраля начать эксперимент по маркировке консервов
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Эксперимент по маркировке консервированных продуктов пройдет в России с 12 февраля по 31 августа 2024 года, следует из постановления правительства, с которым ознакомилось РИА Новости.
"Правительство Российской Федерации постановляет: провести с 12 февраля 2024 года по 31 августа 2024 года на территории Российской Федерации эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов консервированных продуктов", - говорится в документе.
В России начался эксперимент по маркировке косметики и бытовой химии
Так, эксперимент охватит мясные и рыбные консервы, консервированные овощи, фрукты, орехи, грибы, морепродукты, а также мармелад, фруктовые пюре и желе. При этом он не будет распространяться на консервированные продукты детского питания для детей до 1 года.
В свою очередь участие в эксперименте будет добровольным, а необходимые коды будут предоставляться производителям и другим участникам оборота продукции на безвозмездной основе. Оператором выступит Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
Проведение эксперимента позволит протестировать технологии нанесения средств идентификации на консервированные продукты, отработать порядок взаимодействия участников оборота с системой маркировки и принять решение о целесообразности введения обязательной маркировки таких продуктов.
Новогоднее меню — 2024: что можно и нельзя ставить на стол в год Дракона