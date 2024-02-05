https://ria.ru/20240205/komandirovka-1925552995.html
Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт
Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт - РИА Новости, 05.02.2024
Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт
Бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил отправлять в зону боевых действий украинских депутатов на месяц РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:54
2024-02-05T19:54
2024-02-05T19:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
дмитрий разумков
давид арахамия
валерий залужный
вооруженные силы украины
верховная рада украины
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил отправлять в зону боевых действий украинских депутатов на месяц в командировку. Украинское издание "Левый берег" ранее сообщало, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку для того, чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации. "Мы предлагаем отправлять депутатов в командировку на фронт. Чтобы каждый депутат до 60 лет решением главкома (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – ред.) был направлен на месяц в распоряжение в определенную бригаду в зону боевых действий, и выполнял там функционал в соответствии со своей военно-учетной специальностью", - написал Разумков в своей колонке в издании "Украинская правда". Он добавил, что одновременно в такую командировку могут отбывать до 30 парламентариев, чтобы не парализовать работу Рады, а такой список будет формироваться в алфавитном порядке. Ранее украинское издание "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа" сообщало, что депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт. Позднее украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что считает справедливым разрешить мобилизовать часть депутатов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html
https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925528321.html
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в мире, украина, дмитрий разумков, давид арахамия, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Дмитрий Разумков, Давид Арахамия, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт
Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов на месяц в командировку на фронт
МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил отправлять в зону боевых действий украинских депутатов на месяц в командировку.
Украинское издание "Левый берег" ранее сообщало, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия
предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку для того, чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации.
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"Мы предлагаем отправлять депутатов в командировку на фронт. Чтобы каждый депутат до 60 лет решением главкома (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – ред.) был направлен на месяц в распоряжение в определенную бригаду в зону боевых действий, и выполнял там функционал в соответствии со своей военно-учетной специальностью", - написал Разумков в своей колонке в издании "Украинская правда".
Он добавил, что одновременно в такую командировку могут отбывать до 30 парламентариев, чтобы не парализовать работу Рады, а такой список будет формироваться в алфавитном порядке.
Ранее украинское издание "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа" сообщало, что депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт. Позднее украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что считает справедливым разрешить мобилизовать часть депутатов.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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