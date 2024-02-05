https://ria.ru/20240205/komandirovka-1925552995.html

Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт

Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт - РИА Новости, 05.02.2024

Экс-спикер Рады предложил отправлять депутатов в командировку на фронт

Бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил отправлять в зону боевых действий украинских депутатов на месяц РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:54

2024-02-05T19:54

2024-02-05T19:54

специальная военная операция на украине

в мире

украина

дмитрий разумков

давид арахамия

валерий залужный

вооруженные силы украины

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742880962_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_a2afab8bb9834ca8e0f41e385cd90351.jpg

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Бывший спикер Верховной рады Украины, экс-глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков предложил отправлять в зону боевых действий украинских депутатов на месяц в командировку. Украинское издание "Левый берег" ранее сообщало, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия предлагает отправлять госслужащих и депутатов на военную подготовку для того, чтобы мотивировать украинцев не бояться мобилизации. "Мы предлагаем отправлять депутатов в командировку на фронт. Чтобы каждый депутат до 60 лет решением главкома (главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный – ред.) был направлен на месяц в распоряжение в определенную бригаду в зону боевых действий, и выполнял там функционал в соответствии со своей военно-учетной специальностью", - написал Разумков в своей колонке в издании "Украинская правда". Он добавил, что одновременно в такую командировку могут отбывать до 30 парламентариев, чтобы не парализовать работу Рады, а такой список будет формироваться в алфавитном порядке. Ранее украинское издание "Думская" со ссылкой на парламентария из партии "Слуга народа" сообщало, что депутатов Верховной рады и чиновников могут лишить брони от мобилизации и призвать на фронт. Позднее украинский парламентарий Михаил Цымбалюк заявил, что считает справедливым разрешить мобилизовать часть депутатов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240205/ukraina-1925552029.html

https://ria.ru/20240205/mobilizatsiya-1925528321.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, дмитрий разумков, давид арахамия, валерий залужный, вооруженные силы украины, верховная рада украины