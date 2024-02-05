Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море
Хуситы заявили, что у них нет цели перекрыть пролив Баб Эль-Мандеб
© AP PhotoХуситы
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
РИМ, 5 фев – РИА Новости. Йеменское движение хуситов не собирается перекрывать Красное море и пролив Баб Эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, заявил член Верховного политического совета хуситской части Йемена Мухаммед Али аль-Хуси в интервью итальянской газете la Repubblica.
"Во-первых, в Красном море нет блока. Мы нацелены только на корабли, связанные с Израилем, которые направляются в оккупированные порты, принадлежащие Израилю, или заходят в порт Эйлат. Вооруженные силы Йемена подчеркивают, что любые корабли, не связанные с Израилем, не пострадают. У нас нет намерений закрывать Баб-эль-Мандебский пролив или Красное море. Если бы мы хотели это сделать, были бы другие, более простые меры, чем запуск ракет", - заявил он.
Представитель хуситов подчеркнул, что движение не вело прямых переговоров с США, "хотя они этого просили".
"Мы не видим возможности прямого диалога с американцами, считая их преступниками-террористами… Если и есть какая-либо связь, то через нашу переговорную группу в Омане. Это единственный путь", - сказал Аль-Хуси, член высшего политического совета движения "Ансар Алла".
По его словам, возможная наземная операция в Йемене приведет для американцев к худшим последствиям, чем конфликты в Афганистане и Вьетнаме.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.