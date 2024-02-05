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Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море - РИА Новости, 05.02.2024
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10:48 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/khusity-1925429932.html
Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море
Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море - РИА Новости, 05.02.2024
Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море
Йеменское движение хуситов не собирается перекрывать Красное море и пролив Баб Эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T10:48
2024-02-05T10:48
в мире
красное море
израиль
йемен
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Йеменское движение хуситов не собирается перекрывать Красное море и пролив Баб Эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, заявил член Верховного политического совета хуситской части Йемена Мухаммед Али аль-Хуси в интервью итальянской газете la Repubblica. "Во-первых, в Красном море нет блока. Мы нацелены только на корабли, связанные с Израилем, которые направляются в оккупированные порты, принадлежащие Израилю, или заходят в порт Эйлат. Вооруженные силы Йемена подчеркивают, что любые корабли, не связанные с Израилем, не пострадают. У нас нет намерений закрывать Баб-эль-Мандебский пролив или Красное море. Если бы мы хотели это сделать, были бы другие, более простые меры, чем запуск ракет", - заявил он. Представитель хуситов подчеркнул, что движение не вело прямых переговоров с США, "хотя они этого просили". "Мы не видим возможности прямого диалога с американцами, считая их преступниками-террористами… Если и есть какая-либо связь, то через нашу переговорную группу в Омане. Это единственный путь", - сказал Аль-Хуси, член высшего политического совета движения "Ансар Алла". По его словам, возможная наземная операция в Йемене приведет для американцев к худшим последствиям, чем конфликты в Афганистане и Вьетнаме. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
https://ria.ru/20240205/yemen-1925391668.html
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в мире, красное море, израиль, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, Красное море, Израиль, Йемен, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море

Хуситы заявили, что у них нет цели перекрыть пролив Баб Эль-Мандеб

© AP PhotoХуситы
Хуситы - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo
Хуситы. Архивное фото
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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Йеменское движение хуситов не собирается перекрывать Красное море и пролив Баб Эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, заявил член Верховного политического совета хуситской части Йемена Мухаммед Али аль-Хуси в интервью итальянской газете la Repubblica.
"Во-первых, в Красном море нет блока. Мы нацелены только на корабли, связанные с Израилем, которые направляются в оккупированные порты, принадлежащие Израилю, или заходят в порт Эйлат. Вооруженные силы Йемена подчеркивают, что любые корабли, не связанные с Израилем, не пострадают. У нас нет намерений закрывать Баб-эль-Мандебский пролив или Красное море. Если бы мы хотели это сделать, были бы другие, более простые меры, чем запуск ракет", - заявил он.
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Представитель хуситов подчеркнул, что движение не вело прямых переговоров с США, "хотя они этого просили".
"Мы не видим возможности прямого диалога с американцами, считая их преступниками-террористами… Если и есть какая-либо связь, то через нашу переговорную группу в Омане. Это единственный путь", - сказал Аль-Хуси, член высшего политического совета движения "Ансар Алла".
По его словам, возможная наземная операция в Йемене приведет для американцев к худшим последствиям, чем конфликты в Афганистане и Вьетнаме.
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море.
Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.
Авиаудар западной коалиции по Йемену
США и Британия нанесли 15 ударов по позициям хуситов в Йемене
Вчера, 01:47
 
В миреКрасное мореИзраильЙеменАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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