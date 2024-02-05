https://ria.ru/20240205/khusity-1925429932.html

Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море

Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море - РИА Новости, 05.02.2024

Один из лидеров хуситов заявил, что у них нет цели перекрыть Красное море

Йеменское движение хуситов не собирается перекрывать Красное море и пролив Баб Эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T10:48

2024-02-05T10:48

2024-02-05T10:48

в мире

красное море

израиль

йемен

ансар алла

военная операция сша и британии в йемене

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РИМ, 5 фев – РИА Новости. Йеменское движение хуситов не собирается перекрывать Красное море и пролив Баб Эль-Мандеб, который соединяет Красное море и Аденский залив Аравийского моря, заявил член Верховного политического совета хуситской части Йемена Мухаммед Али аль-Хуси в интервью итальянской газете la Repubblica. "Во-первых, в Красном море нет блока. Мы нацелены только на корабли, связанные с Израилем, которые направляются в оккупированные порты, принадлежащие Израилю, или заходят в порт Эйлат. Вооруженные силы Йемена подчеркивают, что любые корабли, не связанные с Израилем, не пострадают. У нас нет намерений закрывать Баб-эль-Мандебский пролив или Красное море. Если бы мы хотели это сделать, были бы другие, более простые меры, чем запуск ракет", - заявил он. Представитель хуситов подчеркнул, что движение не вело прямых переговоров с США, "хотя они этого просили". "Мы не видим возможности прямого диалога с американцами, считая их преступниками-террористами… Если и есть какая-либо связь, то через нашу переговорную группу в Омане. Это единственный путь", - сказал Аль-Хуси, член высшего политического совета движения "Ансар Алла". По его словам, возможная наземная операция в Йемене приведет для американцев к худшим последствиям, чем конфликты в Афганистане и Вьетнаме. Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" (хуситы), которое контролирует большую часть йеменского побережья Красного моря, ранее предупреждало о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море. Ряд судоходных компаний решили приостановить перевозки через Красное море. Хуситы заявляли, что их действия в Красном море направлены на помощь палестинцам в секторе Газа, они утверждали, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. Арабские и мусульманские страны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион. США и Великобритания с середины января наносят удары по объектам хуситов, называя это ответом на угрозу свободе судоходства в Красном море. Член высшего политического совета "Ансар Алла" Мухаммед Али аль-Хуси назвал эти удары террористическим варварством и преднамеренной и неоправданной агрессией.

https://ria.ru/20240205/yemen-1925391668.html

https://ria.ru/20240205/yemen-1925383963.html

красное море

израиль

йемен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, красное море, израиль, йемен, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене