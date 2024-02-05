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СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон - РИА Новости, 05.02.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/kherson-1925553492.html
СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон
СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон - РИА Новости, 05.02.2024
СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон
Власти подконтрольной ВСУ части Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона, сообщает украинское издание "Страна" РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T19:55
2024-02-05T19:55
специальная военная операция на украине
в мире
херсонская область
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти подконтрольной ВСУ части Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Власти Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона. Теперь без согласования с ОВА (областная военная администрация – ред.) и военным командованием в ряд населенных пунктов не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций", - говорится в сообщении издания. Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.
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херсонская область
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в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон

"Страна": киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
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Стела города Херсон. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти подконтрольной ВСУ части Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале.
"Власти Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона. Теперь без согласования с ОВА (областная военная администрация – ред.) и военным командованием в ряд населенных пунктов не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций", - говорится в сообщении издания.
Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

Херсонская область — регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.

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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХерсонская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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