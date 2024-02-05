https://ria.ru/20240205/kherson-1925553492.html

СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон

СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон - РИА Новости, 05.02.2024

СМИ: киевские власти запретили иностранным волонтерам въезд в Херсон

Власти подконтрольной ВСУ части Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона, сообщает украинское издание "Страна" РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:55

2024-02-05T19:55

2024-02-05T19:55

специальная военная операция на украине

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херсонская область

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Власти подконтрольной ВСУ части Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона, сообщает украинское издание "Страна" в Telegram-канале. "Власти Херсонской области запретили въезд иностранным волонтерам в ряд населенных пунктов региона. Теперь без согласования с ОВА (областная военная администрация – ред.) и военным командованием в ряд населенных пунктов не будут пускать представителей иностранных, консульских учреждений или представительств международных организаций", - говорится в сообщении издания. Запрет распространяется на следующие населенные пункты: Кизомис, Громадное, Берегово, Янтарное, Днепровское, Белозерка, Приозерное, Камышаны, Зимовник, Антоновка, Приднепровское, Садовое, Никольское, Понятовка, Токаревка, Новотягинка, Ивановка, Тягинка, Львово, Ольговка, Бургунка, Николаевка, Веселое, Берислав, Новоберислав, Змиевка, Красный Маяк, Новокаиры, Республиканец, Милово, Качкаровка, Саблуковка, Дудчаны, Гавриловка, Михайловка, Золотая Балка и Осокоровка.

https://ria.ru/20240202/kherson-1924934658.html

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Кирилл Волков

в мире, херсонская область , вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр