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В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни - РИА Новости, 05.02.2024
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11:21 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/kazn-1925438940.html
В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни
В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни - РИА Новости, 05.02.2024
В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни
Пекинский суд признал австралийского писателя Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня) виновным по делу о шпионаже и приговорил его к смертной казни, все его права в ходе... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:21
2024-02-05T11:21
в мире
китай
австралия
пекин
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ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Пекинский суд признал австралийского писателя Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня) виновным по делу о шпионаже и приговорил его к смертной казни, все его права в ходе судебного процесса соблюдались, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила, что австралийского писателя Ян Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания. "Второй Народный суд средней ступени города Пекин 5 февраля 2024 года в соответствии с законом публично огласил приговор обвиняемому по делу о шпионаже гражданину Австралии Ян Цзюню (Ян Хэнцзюню). Ян Цзюнь был признан виновным в шпионаже и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также к конфискации всего личного имущества", - заявил Ван Вэньбинь. Он подчеркнул, что китайский суд "рассматривал дело в строгом соответствии с законом, в полной мере обеспечивая все процессуальные права Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня), а также уважал и реализовал консульские права австралийской стороны". Дипломат добавил, что китайская сторона предоставила австралийской возможность присутствовать на оглашении приговора. Власти Китая в августе 2019 года официально предъявили обвинения в шпионаже задержанному в КНР китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню, который был задержан ранее в том же году. Власти Австралии тогда назвали обвинения китайской стороны несоответствующими действительности. В мае 2021 года в Пекине начался закрытый судебный процесс по делу Ян Хэнцзюня. Как пояснили тогда в китайском МИД, дела, касающиеся государственной тайны, рассматриваются на закрытых слушаниях, никакие наблюдатели не допускаются, Пекин тогда также выступил против необоснованного вмешательства Австралии в ведение китайской стороной судебного процесса.
https://ria.ru/20240127/kazn-1923808148.html
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в мире, китай, австралия, пекин
В мире, Китай, Австралия, Пекин
В Китае подтвердили, что австралийского писателя приговорили к казни

МИД Китая: австралийского писателя приговорили к смертной казни за шпионаж

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 5 фев – РИА Новости. Пекинский суд признал австралийского писателя Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня) виновным по делу о шпионаже и приговорил его к смертной казни, все его права в ходе судебного процесса соблюдались, заявил на брифинге в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
Ранее министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила, что австралийского писателя Ян Хэнцзюня приговорили в Китае к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания.
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"Второй Народный суд средней ступени города Пекин 5 февраля 2024 года в соответствии с законом публично огласил приговор обвиняемому по делу о шпионаже гражданину Австралии Ян Цзюню (Ян Хэнцзюню). Ян Цзюнь был признан виновным в шпионаже и приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения наказания на два года, а также к конфискации всего личного имущества", - заявил Ван Вэньбинь.
Он подчеркнул, что китайский суд "рассматривал дело в строгом соответствии с законом, в полной мере обеспечивая все процессуальные права Ян Цзюня (Ян Хэнцзюня), а также уважал и реализовал консульские права австралийской стороны".
Дипломат добавил, что китайская сторона предоставила австралийской возможность присутствовать на оглашении приговора.
Власти Китая в августе 2019 года официально предъявили обвинения в шпионаже задержанному в КНР китайско-австралийскому писателю Ян Хэнцзюню, который был задержан ранее в том же году. Власти Австралии тогда назвали обвинения китайской стороны несоответствующими действительности. В мае 2021 года в Пекине начался закрытый судебный процесс по делу Ян Хэнцзюня. Как пояснили тогда в китайском МИД, дела, касающиеся государственной тайны, рассматриваются на закрытых слушаниях, никакие наблюдатели не допускаются, Пекин тогда также выступил против необоснованного вмешательства Австралии в ведение китайской стороной судебного процесса.
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