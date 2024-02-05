Машина, в которой может ездить Карлсон, выехала из администрации президента
Автомобиль, предположительно с Такером Карлсоном, отъехал от здания АП
© AP Photo / Richard DrewВедущий телеканала Fox News Такер Карлсон
© AP Photo / Richard Drew
Ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Автомобиль, на котором американский журналист Такер Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, покинул территорию администрации президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в понедельник "Известия" опубликовали кадры, на которых черный фургон с американским журналистом, как утверждается, отправился в администрацию президента. Черный фургон с таким же госномером выехал с охраняемой территории около 18:10, передает корреспондент РИА Новости.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.