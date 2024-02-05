https://ria.ru/20240205/karlson-1925539402.html

Машина, в которой может ездить Карлсон, выехала из администрации президента

Машина, в которой может ездить Карлсон, выехала из администрации президента - РИА Новости, 05.02.2024

Машина, в которой может ездить Карлсон, выехала из администрации президента

Автомобиль, на котором американский журналист Такер Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, покинул территорию администрации президента РФ, передает... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T18:24

2024-02-05T18:24

2024-02-05T18:37

москва

в мире

россия

сша

такер карлсон

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Автомобиль, на котором американский журналист Такер Карлсон, предположительно, перемещается по Москве, покинул территорию администрации президента РФ, передает корреспондент РИА Новости.Ранее в понедельник "Известия" опубликовали кадры, на которых черный фургон с американским журналистом, как утверждается, отправился в администрацию президента. Черный фургон с таким же госномером выехал с охраняемой территории около 18:10, передает корреспондент РИА Новости.Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, в мире, россия, сша, такер карлсон