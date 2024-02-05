https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html

Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону

Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 05.02.2024

Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:16

2024-02-05T12:16

2024-02-05T12:28

владимир путин

россия

сша

такер карлсон

в мире

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося."Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь. Мы это приветствуем. Что касается возможных интервью президента, в том числе и зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего сообщить, если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - сказал журналистам Песков.Ранее пресс-секретарь главы государства, комментируя эту ситуацию, заявлял, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.

https://ria.ru/20240204/intervyu-1925279677.html

https://ria.ru/20240204/karlson-1925369450.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

владимир путин, россия, сша, такер карлсон, в мире, дмитрий песков