Рейтинг@Mail.ru
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 05.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:16 05.02.2024 (обновлено: 12:28 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/karlson-1925454125.html
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону - РИА Новости, 05.02.2024
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T12:16
2024-02-05T12:28
владимир путин
россия
сша
такер карлсон
в мире
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_789:359:1770:911_1920x0_80_0_0_56f0a92c121affd829e8739020895bfb.jpg
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося."Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь. Мы это приветствуем. Что касается возможных интервью президента, в том числе и зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего сообщить, если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - сказал журналистам Песков.Ранее пресс-секретарь главы государства, комментируя эту ситуацию, заявлял, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
https://ria.ru/20240204/intervyu-1925279677.html
https://ria.ru/20240204/karlson-1925369450.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771123975_320:184:1894:1365_1920x0_80_0_0_a0f4486477d21c930dc52277279624d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
владимир путин, россия, сша, такер карлсон, в мире, дмитрий песков
Владимир Путин, Россия, США, Такер Карлсон, В мире, Дмитрий Песков
Песков не ответил на вопрос о возможности интервью Путина Такеру Карлсону

Песков: Кремлю пока нечего сказать о возможности интервью Путина Такеру Карлсону

CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore / Журналист Такер Карлсон
Журналист Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
CC BY-SA 2.0 / Gage Skidmore /
Журналист Такер Карлсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Ранее Telegram-канал Mash писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
В конгрессе США жестко высказались о возможном интервью Карлсона с Путиным
4 февраля, 02:35
"Много иностранных журналистов приезжают ежедневно в Российскую Федерацию, многие продолжают работать здесь. Мы это приветствуем. Что касается возможных интервью президента, в том числе и зарубежным СМИ, в настоящий момент нам нечего сообщить, если такие планы будут реализовываться, мы вас проинформируем", - сказал журналистам Песков.
Ранее пресс-секретарь главы государства, комментируя эту ситуацию, заявлял, что общество в США сегодня одурманено русофобской пропагандой, однако ситуация когда-нибудь изменится, и наступит момент, когда потребуется интервью Путина для западной аудитории.
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем
4 февраля, 21:33
 
Владимир ПутинРоссияСШАТакер КарлсонВ миреДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала