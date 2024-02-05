https://ria.ru/20240205/karl-1925574689.html

Байден планирует позвонить королю Британии Карлу III

Байден планирует позвонить королю Британии Карлу III - РИА Новости, 05.02.2024

Байден планирует позвонить королю Британии Карлу III

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен состоянием здоровья британского короля Карла III, у которого выявили рак, планирует вскоре поговорить с ним. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T23:45

2024-02-05T23:45

2024-02-05T23:45

в мире

сша

карл iii

джо байден

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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен состоянием здоровья британского короля Карла III, у которого выявили рак, планирует вскоре поговорить с ним. Ранее в понедельник Букингемский дворец сообщил, что у Карла III, который был выписан из больницы после прохождения лечения из-за увеличенной простаты, выявили рак. Из заявления следует, что речь идет не о раке простаты. Король начал лечение, на период которого врачи посоветовали ему отложить публичные мероприятия. Однако он продолжит исполнять государственные обязанности и работать с официальными документами. "Я беспокоюсь за него", - сказал Байден, его слова приводит пул журналистов Белого дома. Как отмечают журналисты, президент заявил, что только узнал о диагнозе короля, а также надеется вскоре поговорить с ним.

https://ria.ru/20240205/prints-1925566836.html

сша

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в мире, сша, карл iii, джо байден