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ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля - РИА Новости, 05.02.2024
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Выборы президента России — 2024
 
11:57 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/kandidaty-1925449025.html
ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля
ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля - РИА Новости, 05.02.2024
ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля
Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на должность президента РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина 7 февраля,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T11:57
2024-02-05T11:57
выборы президента россии — 2024
политика
россия
сергей малинкович
борис надеждин
цик рф
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на должность президента РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина 7 февраля, сообщили в пресс-службе комиссии. "Вопросы о регистрации кандидатов на выборах президента Российской Федерации будут рассмотрены на заседании ЦИК России 7 февраля", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
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политика, россия, сергей малинкович, борис надеждин, цик рф
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Сергей Малинкович, Борис Надеждин, ЦИК РФ
ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля

ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами Малинковича и Надеждина в среду

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЗаседание ЦИК России
Заседание ЦИК России - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Заседание ЦИК России. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на должность президента РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина 7 февраля, сообщили в пресс-службе комиссии.
"Вопросы о регистрации кандидатов на выборах президента Российской Федерации будут рассмотрены на заседании ЦИК России 7 февраля", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.
На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина.
Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.
 
Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияСергей МалинковичБорис НадеждинЦИК РФ
 
 
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