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ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля

ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля - РИА Новости, 05.02.2024

ЦИК рассмотрит вопросы о регистрации Малинковича и Надеждина 7 февраля

Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на должность президента РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина 7 февраля,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:57

2024-02-05T11:57

2024-02-05T11:57

выборы президента россии — 2024

политика

россия

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цик рф

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Центральная избирательная комиссия РФ рассмотрит вопросы о регистрации кандидатами на должность президента РФ Сергея Малинковича и Бориса Надеждина 7 февраля, сообщили в пресс-службе комиссии. "Вопросы о регистрации кандидатов на выборах президента Российской Федерации будут рассмотрены на заседании ЦИК России 7 февраля", - говорится в Telegram-канале ЦИК РФ. Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На данный момент 8 человек претендует на пост главы государства. ЦИК РФ зарегистрировал четырех кандидатов в президенты - Леонида Слуцкого, Николая Харитонова, Владислава Даванкова и Владимира Путина. Центризбирком должен принять решение о регистрации или отказе в ней в отношении всех кандидатов не позднее 10 февраля.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, россия, сергей малинкович, борис надеждин, цик рф