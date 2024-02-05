https://ria.ru/20240205/intervyu-1925490575.html

В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ

В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024

В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ

Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле, передает агентство... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T14:43

2024-02-05T14:43

2024-02-05T17:11

россия

сша

москва

такер карлсон

владимир путин

дмитрий песков

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "Интервью с Путиным обсуждается", - приводит агентство слова источника, знакомого с позицией российского руководства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.

https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html

https://ria.ru/20240204/karlson-1925369450.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, сша, москва, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков