В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ
Bloomberg: Кремль изучает возможность интервью Путина журналисту Такеру Карлсону
© AP Photo / Lynne SladkyТакер Карлсон
© AP Photo / Lynne Sladky
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
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"Интервью с Путиным обсуждается", - приводит агентство слова источника, знакомого с позицией российского руководства.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.