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В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
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14:43 05.02.2024 (обновлено: 17:11 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/intervyu-1925490575.html
В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ
В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ - РИА Новости, 05.02.2024
В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ
Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле, передает агентство... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T14:43
2024-02-05T17:11
россия
сша
москва
такер карлсон
владимир путин
дмитрий песков
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник. "Интервью с Путиным обсуждается", - приводит агентство слова источника, знакомого с позицией российского руководства. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России. Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося. Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
https://ria.ru/20230925/putin-1898550123.html
https://ria.ru/20240204/karlson-1925369450.html
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россия, сша, москва, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков
Россия, США, Москва, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков
В Кремле обсуждают возможность интервью Путина Такеру Карлсону, пишут СМИ

Bloomberg: Кремль изучает возможность интервью Путина журналисту Такеру Карлсону

© AP Photo / Lynne SladkyТакер Карлсон
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
Читать ria.ru в
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Возможность проведения интервью с президентом России Владимиром Путиным американским журналистом Такером Карлсоном обсуждается в Кремле, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источник.
«
"Интервью с Путиным обсуждается", - приводит агентство слова источника, знакомого с позицией российского руководства.
Председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 25.09.2023
Российский сенатор считает, что в США боятся интервью с Путиным
25 сентября 2023, 17:14
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о планах американского журналиста Такера Карлсона взять интервью у главы российского государства, ответил, что ему пока нечего сообщить об интервью Владимира Путина зарубежным СМИ, отметив, что в Кремле приветствуют работу иностранных журналистов в России.
Telegram-канал Mash ранее писал, что американский журналист Такер Карлсон находится в Москве и 3 февраля вечером был замечен в Большом театре на балете "Спартак". О возможности интервью Карлсона с российским лидером сообщалось еще в сентябре 2023 года, когда журналист в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche заявил, что пытался взять интервью у президента РФ, но получил запрет со стороны властей США. Журналист при этом не уточнил обстоятельств случившегося.
Американская конгрессвуман Марджори Тейлор Грин на фоне появившейся информации о визите бывшего ведущего телеканала Fox News в Россию заявила, что демократов в США и их медийных пропагандистов трясет от перспективы того, что Карлсон возьмет интервью у Путина.
Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 04.02.2024
Бывший член палаты представителей США назвал Такера Карлсона предателем
4 февраля, 21:33
 
РоссияСШАМоскваТакер КарлсонВладимир ПутинДмитрий Песков
 
 
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