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Источник: посольство России добивается встреч с администрацией США по Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024
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23:13 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/il-76-1925572395.html
Источник: посольство России добивается встреч с администрацией США по Ил-76
Источник: посольство России добивается встреч с администрацией США по Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024
Источник: посольство России добивается встреч с администрацией США по Ил-76
Посольство РФ в США хочет обсудить в Белом доме и госдепе теракт против Ил-76, сообщил информированный источник. РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T23:13
2024-02-05T23:13
в мире
россия
киев
сша
владимир путин
вооруженные силы украины
ил-76
зрк с-300
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США хочет обсудить в Белом доме и госдепе теракт против Ил-76, сообщил информированный источник. "Посольство добивается встречи в госдепе и Белом доме", - сообщил источник журналистам. По его словам, в ходе контактов планируется поставить вопрос о "расследовании на предмет террористического акта Украины". ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
https://ria.ru/20240205/gosdep-1925570279.html
https://ria.ru/20240205/il-76-1925553145.html
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в мире, россия, киев, сша, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Россия, Киев, США, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Ил-76, ЗРК С-300, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Источник: посольство России добивается встреч с администрацией США по Ил-76

Посольство России хочет обсудить с Госдепом и Белым домом теракт против Ил-76

© Фото : РИА НовостиСледователи СК работают на месте крушения Ил-76
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76 - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : РИА Новости
Следователи СК работают на месте крушения Ил-76. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 5 фев - РИА Новости. Посольство РФ в США хочет обсудить в Белом доме и госдепе теракт против Ил-76, сообщил информированный источник.
«
"Посольство добивается встречи в госдепе и Белом доме", - сообщил источник журналистам.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
В Госдепе по-хамски ответили на вопрос о причастности ВСУ к теракту с Ил-76
Вчера, 22:55
По его словам, в ходе контактов планируется поставить вопрос о "расследовании на предмет террористического акта Украины".
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot – а именно двумя ракетами MIM-104A.
В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.
Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Путин обсудил с президентом ОАЭ теракт ВСУ против Ил-76
Вчера, 19:54
 
В миреРоссияКиевСШАВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныИл-76ЗРК С-300Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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