https://ria.ru/20240205/il-76-1925570123.html

Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова

Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова - РИА Новости, 05.02.2024

Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова

Окно безопасности для обмена украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, было гарантировано представителем координационного штаба Украины,... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T22:55

2024-02-05T22:55

2024-02-05T22:55

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татьяна москалькова

вооруженные силы украины

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Окно безопасности для обмена украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, было гарантировано представителем координационного штаба Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В своем письме украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, опубликованном в телеграм-канале Москальковой, российский омбудсмен заявила, что российскими компетентными органами с руководством координационного штаба Украины по специальному рабочему каналу заранее согласовывались все детали предстоящего обмена, включая логистические особенности доставки военнопленных в Белгород. Также, по ее словам, представителю координационного штаба Украины заблаговременно и неоднократно передавались порядок транспортировки украинских военнослужащих, а также время посадки борта в аэропорту Белгорода. "Двадцать четвертого января 2024 года окно безопасности также было гарантировано представителем координационного штаба Украины", - заявила Москалькова.

https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html

https://ria.ru/20240205/il-76-1925553145.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, белгород, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области