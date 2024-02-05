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Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова - РИА Новости, 05.02.2024
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22:55 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/il-76-1925570123.html
Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова
Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова - РИА Новости, 05.02.2024
Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова
Окно безопасности для обмена украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, было гарантировано представителем координационного штаба Украины,... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T22:55
2024-02-05T22:55
в мире
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белгород
татьяна москалькова
вооруженные силы украины
ил-76
крушение ил-76 в белгородской области
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Окно безопасности для обмена украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, было гарантировано представителем координационного штаба Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. В своем письме украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, опубликованном в телеграм-канале Москальковой, российский омбудсмен заявила, что российскими компетентными органами с руководством координационного штаба Украины по специальному рабочему каналу заранее согласовывались все детали предстоящего обмена, включая логистические особенности доставки военнопленных в Белгород. Также, по ее словам, представителю координационного штаба Украины заблаговременно и неоднократно передавались порядок транспортировки украинских военнослужащих, а также время посадки борта в аэропорту Белгорода. "Двадцать четвертого января 2024 года окно безопасности также было гарантировано представителем координационного штаба Украины", - заявила Москалькова.
https://ria.ru/20240205/moskalkova-1925563873.html
https://ria.ru/20240205/il-76-1925553145.html
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в мире, украина, россия, белгород, татьяна москалькова, вооруженные силы украины, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области
В мире, Украина, Россия, Белгород, Татьяна Москалькова, Вооруженные силы Украины, Ил-76, Крушение Ил-76 в Белгородской области
Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова

Москалькова заявила, что для сбитого Ил-76 Киев гарантировал окно безопасности

© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / СК РФ
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Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Окно безопасности для обмена украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, было гарантировано представителем координационного штаба Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
Обломки военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
Москалькова направила омбудсмену Украины информацию по Ил-76
Вчера, 21:40
В своем письме украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, опубликованном в телеграм-канале Москальковой, российский омбудсмен заявила, что российскими компетентными органами с руководством координационного штаба Украины по специальному рабочему каналу заранее согласовывались все детали предстоящего обмена, включая логистические особенности доставки военнопленных в Белгород.
Также, по ее словам, представителю координационного штаба Украины заблаговременно и неоднократно передавались порядок транспортировки украинских военнослужащих, а также время посадки борта в аэропорту Белгорода.
«
"Двадцать четвертого января 2024 года окно безопасности также было гарантировано представителем координационного штаба Украины", - заявила Москалькова.
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В миреУкраинаРоссияБелгородТатьяна МоскальковаВооруженные силы УкраиныИл-76Крушение Ил-76 в Белгородской области
 
 
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