Киев гарантировал окно безопасности для сбитого Ил-76, заявила Москалькова
Москалькова заявила, что для сбитого Ил-76 Киев гарантировал окно безопасности
© РИА Новости / СК РФ | Перейти в медиабанкМесто крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области
Место крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области. Архивное фото
МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Окно безопасности для обмена украинских военнопленных, находившихся на борту сбитого Ил-76, было гарантировано представителем координационного штаба Украины, сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
В своем письме украинскому омбудсмену Дмитрию Лубинцу, опубликованном в телеграм-канале Москальковой, российский омбудсмен заявила, что российскими компетентными органами с руководством координационного штаба Украины по специальному рабочему каналу заранее согласовывались все детали предстоящего обмена, включая логистические особенности доставки военнопленных в Белгород.
Также, по ее словам, представителю координационного штаба Украины заблаговременно и неоднократно передавались порядок транспортировки украинских военнослужащих, а также время посадки борта в аэропорту Белгорода.
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"Двадцать четвертого января 2024 года окно безопасности также было гарантировано представителем координационного штаба Украины", - заявила Москалькова.