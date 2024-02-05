https://ria.ru/20240205/il-76-1925553145.html

Путин обсудил с президентом ОАЭ теракт ВСУ против Ил-76

Путин обсудил с президентом ОАЭ теракт ВСУ против Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024

Путин обсудил с президентом ОАЭ теракт ВСУ против Ил-76

Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном подчеркнул... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T19:54

2024-02-05T19:54

2024-02-05T20:09

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ил-76

зрк с-300

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин во время разговора с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном подчеркнул заинтересованность РФ в проведении международного расследования теракта против Ил-76, сообщает пресс-служба Кремля. "Обсуждены подробности осуществленной киевским режимом террористической атаки 24 января на российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту. Подчеркнута заинтересованность России в проведении международного расследования этого преступления", - говорится в сообщении. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html

https://ria.ru/20240203/samolet-1925156901.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, киев, белгородская область, владимир путин, вооруженные силы украины, ил-76, зрк с-300, крушение ил-76 в белгородской области