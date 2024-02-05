https://ria.ru/20240205/il-76-1925454840.html

Песков не ответил на вопрос о награждении экипажа сбитого Украиной Ил-76

Песков не ответил на вопрос о награждении экипажа сбитого Украиной Ил-76 - РИА Новости, 05.02.2024

Песков не ответил на вопрос о награждении экипажа сбитого Украиной Ил-76

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет информации о награждении экипажа сбитого украинскими военными самолета Ил-76. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:18

2024-02-05T12:18

2024-02-05T12:20

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

белгород

ил-76

крушение ил-76 в белгородской области

происшествия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1a/1923584759_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_00395b716b0e8be2c60a79a075ec4e95.jpg

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у него пока нет информации о награждении экипажа сбитого украинскими военными самолета Ил-76."Пока об этом неизвестно, я не располагаю такой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, поступали ли от Минобороны предложения представить к наградам экипаж Ил-76.ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A.В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html

https://ria.ru/20240124/ukraina-1923249173.html

украина

белгород

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, белгород, ил-76, крушение ил-76 в белгородской области, происшествия, россия, дмитрий песков