https://ria.ru/20240205/il-76-1925435188.html

Прощание с экипажем Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, состоится 8 февраля

Прощание с экипажем Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, состоится 8 февраля - РИА Новости, 05.02.2024

Прощание с экипажем Ил-76, сбитого ВСУ под Белгородом, состоится 8 февраля

Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, состоятся в четверг, 8 февраля, в... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T11:05

2024-02-05T11:05

2024-02-05T11:05

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МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Торжественная церемония прощания с погибшими членами экипажа самолета Ил-76, сбитого под Белгородом украинскими военными, состоятся в четверг, 8 февраля, в Оренбурге, сообщил РИА Новости в понедельник отец погибшего борттехника Сергея Житенева Николай Житенев. "Похороны экипажа сбитого украинскими вооруженными силами российского Ил-76 под Белгородом состоятся в торжественной обстановке в четверг в Оренбурге. Все ребята – оренбуржцы. По моей информации, в траурной церемонии примут участие представители Минобороны РФ, региональных властей, родных и близких летчиков, всех, кого коснулась это трагедия. После официальной части, насколько я знаю, ребят похоронят в разных местах - кто где жил или где пожелали их близкие. Мы похороним нашего Сережу в Саракташе, такова наша воля", - рассказал Николай Житенев. По его словам, эта трагедия сплотила семьи членов экипажа Ил-76. "Поддерживаем друг друга. Наши сыновья погибли за свою Родину. Они настоящие герои", - отметил отец борттехника. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС РФ и шесть членов экипажа погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – "можно предположить, что случайно", однако "это преступление в любом случае". Экспертиза установила, что борт сбит американской системой Patriot - а именно двумя ракетами MIM-104A. В МИД РФ заявили, что крушение Ил-76 "ставит большой вопрос о возможностях хоть каких-то договоренностей" с Киевом. Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета. Официально Киев говорит о необходимости международного расследования, неофициально в местных СМИ запущен тезис, что Ил-76 вез ракеты для С-300, а в западных медиа ситуацию стараются замять. Путин заявил, что Россия тоже настаивает на международном расследовании, однако желающих из международных организаций пока нет.

https://ria.ru/20240204/ukraina-1925303925.html

https://ria.ru/20240201/il76-1924784089.html

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