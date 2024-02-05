https://ria.ru/20240205/ikra-1925520138.html

Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях

Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях - РИА Новости, 05.02.2024

Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях

Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T16:44

2024-02-05T16:44

2024-02-05T16:44

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

экономика

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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные меры, сообщается в Telegram-канале ведомства. В конце декабря сообщалось, что кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре. В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. Роспотребнадзором была проведена работа по проверке достоверности полученной информации о выявленных нарушениях в продукции "Икра", пояснили в Роспотребнадзоре. "По итогам проведенных мероприятий предприятиям, осуществляющим деятельность по производству указанной продукции с нарушениями, выданы предостережения и приняты административные меры", - говорится в сообщении.

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москва

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика