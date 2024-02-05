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Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях - РИА Новости, 05.02.2024
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16:44 05.02.2024
https://ria.ru/20240205/ikra-1925520138.html
Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях
Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях - РИА Новости, 05.02.2024
Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях
Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T16:44
2024-02-05T16:44
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
экономика
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные меры, сообщается в Telegram-канале ведомства. В конце декабря сообщалось, что кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре. В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве. Роспотребнадзором была проведена работа по проверке достоверности полученной информации о выявленных нарушениях в продукции "Икра", пояснили в Роспотребнадзоре. "По итогам проведенных мероприятий предприятиям, осуществляющим деятельность по производству указанной продукции с нарушениями, выданы предостережения и приняты административные меры", - говорится в сообщении.
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москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), экономика
Москва, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Экономика
Роспотребнадзор проверил икру после сообщений о нарушениях

Роспотребнадзор проверил икру после информации Роскачества о нарушениях

© РИА Новости / Виталий АньковПродажа красной икры на продовольственной ярмарке
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
Продажа красной икры на продовольственной ярмарке. Архивное фото
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МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Роспотребнадзор провел работу по проверке информации о выявленных нарушениях в икре, по итогам предприятиям выданы предостережения и приняты административные меры, сообщается в Telegram-канале ведомства.
В конце декабря сообщалось, что кишечная палочка и другие бактерии были найдены в красной икре. В ходе исследования эксперты выявили кишечную палочку в икре "Камчатское море", "Меридиан", "Восточный берег", "Сахалин рыба", "Royal Black", "Московский рыбокомбинат", "Форвард-С" и "Лента", а нарушения части микробиологической обсемененности у торговых марок "Корсаков", "Лента", "Красное Золото", "Форвард-С", "Авача", а также в купленной на развес на Даниловском рынке в Москве.
Роспотребнадзором была проведена работа по проверке достоверности полученной информации о выявленных нарушениях в продукции "Икра", пояснили в Роспотребнадзоре.
"По итогам проведенных мероприятий предприятиям, осуществляющим деятельность по производству указанной продукции с нарушениями, выданы предостережения и приняты административные меры", - говорится в сообщении.
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МоскваФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Экономика
 
 
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