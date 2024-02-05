https://ria.ru/20240205/gruziya-1925476330.html

В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию

В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию - РИА Новости, 05.02.2024

В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию

Дело о перевозке взрывных устройств с Украины через грузинскую территорию в РФ может быть расследовано по статье, подразумевающей подготовку террористического... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T13:41

2024-02-05T13:41

2024-02-05T13:42

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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Дело о перевозке взрывных устройств с Украины через грузинскую территорию в РФ может быть расследовано по статье, подразумевающей подготовку террористического акта, говорится в заявлении грузинской Службы госбезопасности (СГБ). Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. "По данному факту контртеррористический центр СГБ проводит расследование по третьей части третьей статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Однако в ходе расследования квалификация может быть уточнена, и расследование будет продолжено по статье 18-323, подразумевающее подготовку террористического акта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240205/sharashidze-1925457355.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, грузия, россия, в мире