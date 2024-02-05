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В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию - РИА Новости, 05.02.2024
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13:41 05.02.2024 (обновлено: 13:42 05.02.2024)
https://ria.ru/20240205/gruziya-1925476330.html
В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию
В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию - РИА Новости, 05.02.2024
В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию
Дело о перевозке взрывных устройств с Украины через грузинскую территорию в РФ может быть расследовано по статье, подразумевающей подготовку террористического... РИА Новости, 05.02.2024
2024-02-05T13:41
2024-02-05T13:42
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ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Дело о перевозке взрывных устройств с Украины через грузинскую территорию в РФ может быть расследовано по статье, подразумевающей подготовку террористического акта, говорится в заявлении грузинской Службы госбезопасности (СГБ). Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе. "По данному факту контртеррористический центр СГБ проводит расследование по третьей части третьей статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Однако в ходе расследования квалификация может быть уточнена, и расследование будет продолжено по статье 18-323, подразумевающее подготовку террористического акта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в заявлении.
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Украина, Грузия, Россия, В мире
В СГБ Грузии рассказали о расследовании перевозки взрывчатки в Россию

СГБ Грузии может квалифицировать перевозку взрывчатки как подготовку теракта

© Фото : Служба госбезопасности ГрузииВзрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Взрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта - РИА Новости, 1920, 05.02.2024
© Фото : Служба госбезопасности Грузии
Взрывные устройства, направлявшееся из Одессы в Воронеж для осуществления теракта
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 5 фев - РИА Новости. Дело о перевозке взрывных устройств с Украины через грузинскую территорию в РФ может быть расследовано по статье, подразумевающей подготовку террористического акта, говорится в заявлении грузинской Службы госбезопасности (СГБ).
Ранее в понедельник госслужба безопасности Грузии сообщила о задержании груза с шестью взрывными устройствами, направлявшегося из Одессы в Воронеж. Согласно информации СГБ, к процессу попытки перевозки взрывных устройств с Украины в Россию через грузинскую территорию причастны граждане Грузии, Украины и Армении, а организатором был гражданин Украины, уроженец Батуми Андрей Шарашидзе.
"По данному факту контртеррористический центр СГБ проводит расследование по третьей части третьей статьи 236 Уголовного кодекса Грузии, которая касается незаконного приобретения и хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от трех до шести лет. Однако в ходе расследования квалификация может быть уточнена, и расследование будет продолжено по статье 18-323, подразумевающее подготовку террористического акта. Данное преступление наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет", - говорится в заявлении.
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