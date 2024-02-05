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В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж - РИА Новости, 05.02.2024

В Грузии задержали груз со взрывчаткой, направлявшийся из Одессы в Воронеж

В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся с Украины в Воронеж, сообщила грузинская Служба госбезопасности. РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T12:16

2024-02-05T12:16

2024-02-05T13:48

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ТБИЛИСИ, 5 фев — РИА Новости. В Грузии задержали груз с шестью взрывными устройствами, направлявшийся с Украины в Воронеж, сообщила грузинская Служба госбезопасности."Девятнадцатого января этого года указанные взрывные устройства и вещества были ввезены из города Одессы (Украина) через Румынию, Болгарию и Турцию в Грузию через пункт пропуска "Сарфи" на микроавтобусе, принадлежащем гражданину Украины. Груз планировалось вывезти в Россию, а именно в город Воронеж, через КПП "Дарьял", — уточнили в ведомстве.В Службе госбезопасности рассказали, что при обыске машины сотрудники антитеррористического центра изъяли два аккумулятора для электромобиля, в которых обнаружили шесть специальных взрывных устройств.Бомбы содержали пластичную взрывчатку С-4 военного назначения, которую можно активировать с помощью электродетонатора и специального таймера. Общий вес взрывчатого вещества достигает 14 килограммов.В службе безопасности указали, что к ввозу и транспортировке бомб через территорию страны причастны семь граждан Грузии, три украинца и два гражданина Армении."Согласно материалам дела, упомянутый процесс организовал гражданин Украины, кандидат в депутаты Киевского округа местной Рады Одесской области в 2020 году от партии "Слуга народа" Андрей Шарашидзе, родом из города Батуми", — добавил представитель Службы госбезопасности.Как отметили в ведомстве, Шарашидзе активно следил за перемещением бомб.Как отметили в спецслужбе, эта ситуация дает основание подозревать, что использование территории Грузии и широкое вовлечение в преступление ее граждан "могли послужить созданию мнения, что в террористических актах, которые были бы осуществлены в Грузии или за ее пределами, обвинят Грузию".В СГБ уточнили, что сейчас проводят расследование по уголовной статье о незаконном приобретении и хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств, по которой грозит лишение свободы от трех до шести лет. Но дело могут переквалифицировать на статью о подготовке теракта, наказание по которой оставляет от десяти до пятнадцати лет.В 2022 году похожим маршрутом украинские спецслужбы смогли переправить в Россию взрывчатку, с помощью которой устроили теракт на Крымском мосту. Ее упаковали в рулоны строительной полиэтиленовой пленки и разместили на 22 паллетах, общий вес груза по документам составил 22 770 килограммов.Взрывчатку отправили из порта Одессы в болгарский город Русе, а затем в грузинский Поти. Оттуда груз доставили в Ереван, где его растаможили по правилам ЕАЭС, заменив часть документов, после чего отправителем "пленки" вместо украинской компании стала армянская фирма. Затем взрывчатка пересекла российскую границу в пункте пропуска "Верхний Ларс" на автомобиле, зарегистрированном в Грузии.

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Взрывчатка для терактов в России, перехваченная службой госбезопасности Грузии Органы госбезопасности Грузии показали видео с перехваченной взрывчаткой с Украины, которая предназначалась для терактов в России 2024-02-05T12:16 true PT0M50S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, грузия, одесса, воронеж