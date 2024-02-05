https://ria.ru/20240205/gretsiya-1925503916.html

Греция не планирует отправлять Украине российские С-300

Греция не планирует отправлять Украине российские С-300 - РИА Новости, 05.02.2024

Греция не планирует отправлять Украине российские С-300

Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринкаси категорически опроверг слухи о намерении отправить на Украину зенитно-ракетные системы С-300... РИА Новости, 05.02.2024

2024-02-05T15:31

2024-02-05T15:31

2024-02-05T15:31

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АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринкаси категорически опроверг слухи о намерении отправить на Украину зенитно-ракетные системы С-300 российского производства. "Это ни в коем случае не соответствует действительности, я опровергаю это категорически. Ни в коем случае не было намерения греческого правительства ставить под угрозу защиту страны, ее оборонную политику", - сказал Маринакис, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли Афины отправить С-300 на Украину, как пишут некоторые СМИ. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил передать или продать оружие Украине, а взамен Вашингтон изучит возможность предоставить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. После начала российской военной операции против Киева Греция одной из первых стран Запада направила Украине вооружение и военную технику. Уже 27 февраля 2022 года, через пять дней после начала российской военной операции, Афины отправили через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. При этом Греция заявила, что не станет передавать Киеву модернизированные танки "Леопард-2А6" и С-300 российского производства, а также те системы вооружения, поставка которых может ослабить обороноспособность Греции. Ранее Россия направила ноту странам НАТО по поводу поставок оружия в Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России.

https://ria.ru/20240201/glsdb-1924639949.html

https://ria.ru/20240122/oruzhie-1922825567.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, россия, греция, энтони блинкен, кириакос мицотакис, сергей лавров, нато, зрк с-300, с-130