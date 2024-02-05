Греция не планирует отправлять Украине российские С-300
Власти Греции опровергли слухи о планах отправить Украине российские С-300
© РИА Новости / Виталий ТимкивПусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4
Пусковая и пуско-заряжающая установка в составе зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-300В4. Архивное фото
АФИНЫ, 5 фев - РИА Новости. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринкаси категорически опроверг слухи о намерении отправить на Украину зенитно-ракетные системы С-300 российского производства.
"Это ни в коем случае не соответствует действительности, я опровергаю это категорически. Ни в коем случае не было намерения греческого правительства ставить под угрозу защиту страны, ее оборонную политику", - сказал Маринакис, отвечая на вопрос журналистов о том, планируют ли Афины отправить С-300 на Украину, как пишут некоторые СМИ.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен в письме премьеру Греции Кириакосу Мицотакису предложил передать или продать оружие Украине, а взамен Вашингтон изучит возможность предоставить Афинам до 200 миллионов долларов дополнительной помощи. После начала российской военной операции против Киева Греция одной из первых стран Запада направила Украине вооружение и военную технику. Уже 27 февраля 2022 года, через пять дней после начала российской военной операции, Афины отправили через Польшу 40 тонн техники на двух самолетах С-130. При этом Греция заявила, что не станет передавать Киеву модернизированные танки "Леопард-2А6" и С-300 российского производства, а также те системы вооружения, поставка которых может ослабить обороноспособность Греции.
Ранее Россия направила ноту странам НАТО по поводу поставок оружия в Украину. Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что любой груз, содержащий оружие для Украины, станет легитимной мишенью для России.